"Хотят видеть футбол и радоваться победам": большинство украинцев выбирают бесплатный просмотр матчей

Украинцы не потеряли интерес к спортивным событиям. Такие трансляции регулярно в лидерах по телепросмотрам. Вместе с тем, как свидетельствуют социологические исследования, больше зрителей хотят, чтобы просмотр был бесплатным и максимально доступным.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Снова футбол – и снова поразительные цифры просмотра. Уже неделю подряд именно спортивное событие становится самым рейтинговым событием в своем временном слоте на украинском телевидении. В этот раз лидерство в матче чемпионата Украины "Динамо" – "Львов". Спортивного комментатора Игоря Цыганика такое внимание к украинскому спорту не удивляет. Говорит, в непростое военное время украинцы всячески пытаются отвлечься от стрессов.

"Людям нужно просто переключиться. А спорт придает положительные эмоции. Люди хотят видеть футбол, люди хотят видеть спорт, яркие какие-то моменты, радоваться победам", — отметил он.

Эти слова подтверждают и социологи. Почти 39% украинцев именно просмотром спортивных поединков снимают стресс. А самым популярным спортом именно футбол. Таковы данные исследования компании "Градус", проведенного по заказу телеканала 1+1.

Примечательно, что большинство опрошенных с огромным отрывом выбирали для просмотра именно бесплатные варианты. Таких почти 87%. Большинство смотрят игры в эфире телеканалов – 71%, а 16% респондентов выбирали бесплатные YouTube-трансляции.

"И этому много объяснений, прежде всего довольно затруднительное финансовое положение. из-за войны люди стали меньше зарабатывать — доказывают наши другие исследования. И поэтому очень придирчиво начали относиться к финансовым затратам", — отметила директор компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Футбольный клуб "Динамо" был одним из 5 украинских клубов, призвавший сделать трансляции бесплатными и доступными в эфире национальных каналов. Путь этот, говорят, не был легок. Добиваться этого в частности пришлось и в судах. Впрочем, результат доказал – это было не зря.

"Цифры есть цифры и против этого трудно спорить! Этим именно была оговорена наша борьба, можно так сказать, нескольких клубов, чтобы мы имели бесплатный доступ к трансляциям", — говорит генеральный директор "Динамо" Сергей Мохник.

В Верховной раде несколько недель назад также шагнули навстречу этому. В частности, проголосовали за изменения в закон о физической культуре и спорте. Сейчас документ ждет подписи президента. Изменениями закрепляется, что владельцами прав на трансляцию домашних поединков – именно клубы. То есть они могут бесплатно передавать их трансляторам. А те соответственно бесплатно транслировать.

"317 голосов в сессионном зале подтвердили, что наше движение в разрешении этого конфликта правильно", — сказал председатель комитета ВР по вопросам физической культуры и спорта Андрей Кожемякин.

Сейчас у рейтингов футбольных матчей такие же рейтинги, как и 10 лет назад. Тогда украинский чемпионат был объективно сильнее, имел немало легионеров. Сейчас в большинстве клубов преимущественно играют украинцы. И потому, уверен комментатор Игорь Цыганик, нужно максимально сохранять и подогревать интерес к нашему спорту, и футболу в частности.

"Чем больше детей приведут в спортивные школы — тем больше мастеров мы будем иметь на футбольном поле. Для того чтобы привели детей, нужно, чтобы ребенок увидел этот футбол, отец захотел увидеть этот футбол", — считает Цыганик.

Напомним, что львовский "Рух" исторически победил в матче первого раунда Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА над польским "Заглембе".

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