Хотят забрать из-под носа у "Арсенала": "Челси" договорился с "Шахтером" о трансфере Мудрика – СМИ

Лондонский "Челси" договорился с донецким "Шахтером" о переходе украинского вингера Михаила Мудрика.

Об этом сообщает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, "горняки" приняли предложение "синих" в размере 100 миллионов евро за трансфер 22-летнего украинца.

В то же время журналист отмечает, что "Челси" еще предстоит уговорить Мудрика на переход, ведь сам футболист всегда хотел перебраться в другой лондонский клуб – "Арсенал". Предложение "канониров" составляет 95 миллионов евро с учетом бонусов.

В свою очередь, журналист The Athletic Давид Орнштейн сообщает, что Мудрик уже дал согласие на трансфер в "Челси". Он утверждает, что Михаил подпишет с "пенсионерами" контракт сроком более семи лет.

Стоимость трансфера составит 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро предусмотрено бонусами. Сообщается, что Мудрик уже вылетает в Лондон для прохождения медицинского обследования.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что "Арсенал" сделал "Шахтеру" новое предложение по трансферу Мудрика. Лидер чемпионата Англии готов заплатить за талантливого украинца около 70 миллионов евро плюс бонусы.

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