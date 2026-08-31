Хргович назвал главную ошибку Итаумы, из-за которой он проиграл чемпионский бой

Филипп Хргович / instagram.com/queensberrypromotions

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Хорватский боксер Филипп Хргович высказался о британце Мозесе Итауме, которого он сенсационно нокаутировал в бою за вакантный титул IBF в супертяжелом весе

Новоиспеченный чемпион признал, что никогда не бился с такими опасными соперниками, как Итаума.

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В то же время Хргович подчеркнул, что британцу не хватает опыта. По его словам, Мозес бился как аматор и сам себя истощал по ходу поединка.

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"Я был очень уставший, пропустил много ударов, но откуда-то сверху получил силы, которых у меня уже как будто не должно быть. Скажу честно — я не ожидал, что будет настолько тяжело. Думал, все сложится проще. Я не знал, что он настолько хорош.

Мозес очень быстрый. Честно говоря, я никогда раньше не был в ринге с кем-то похожим на него. Но ему не хватает опыта.

Уже с первого раунда я видел, что он тяжело дышит. Он выбрасывал слишком много ударов и сам себя истощал. Бился как аматор.

Я понимал, что мне нужно просто перетерпеть, оставаться в бою и ждать. Рано или поздно он должен был устать", — сказал Хргович.

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Итаума считался безоговорочным фаворитом в бою с Хрговичем. 21-летний британец полностью доминировал в ринге в течение восьми раундов и имел абсолютное преимущество на судейских записках. Во втором раунде Мозес даже отправил хорвата в нокдаун.

Однако в девятом раунде 34-летний Хргович воспользовался тем, что его соперник потратил слишком много сил, и переломил ход поединка — Итаума остановился и начал пропускать много ударов. В итоге рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.

После завершения боя Итаума не смог покинуть арену самостоятельно — британца вывезли на носилках, его глаза были закрыты, боксера сопровождали медицинские работники и члены его команды.

Итаума потерпел первое поражение на профиринге. Также в его активе 14 побед (12 — нокаутом).

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Для Хрговича это 21-я победа на профессиональном ринге (16-я — нокаутом). Он проиграл всего один раз в карьере — в 2024 году британцу Даниелю Дюбуа в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в андеркарде поединка между Итаумой и Хрговичем украинец Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса.

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