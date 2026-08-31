Хргович обратился к Итауме после зрелищной победы нокаутом в титульном бою

Филипп Хргович / instagram.com/queensberrypromotions

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Хорватский боксер Филипп Хргович обратился к британцу Мозесу Итауму, которого он сенсационно нокаутировал в бою за вакантный титул IBF в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Sky Sports.

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После победы новоиспеченный чемпион назвал Итауму лучшим соперником в своей карьере, подчеркнув, что он является будущим хевивейта.

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"Он невероятный боец — я хочу его поблагодарить за то, что дал мне шанс стать новой суперзвездой супертяжелого веса. Я — настоящее. Он, безусловно, будущее.

Он лучший соперник, с которым я встречался на ринге, но ему нужно больше опыта. Я знал, что проигрываю раунды, но знал, что темп боя был в мою пользу. Ему нужно больше опыта, но он уникален.

Уже с первого раунда я видел, что он устает. Он начал очень быстро, и я знал, что он выдохнется. Я знал, что, когда появится мой шанс, мне нужно будет добавить. Именно это я и сделал", — сказал Хргович.

Итаума считался безоговорочным фаворитом в бою с Хрговичем. 21-летний британец полностью доминировал в ринге в течение восьми раундов и имел абсолютное преимущество на судейских записках. Во втором раунде Мозес даже отправил хорвата в нокдаун.

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Однако в девятом раунде 34-летний Хргович воспользовался тем, что его соперник потратил слишком много сил, и переломил ход поединка — Итаума остановился и начал пропускать много ударов. В итоге рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.

После завершения боя Итаума не смог покинуть арену самостоятельно — британца вывезли на носилках, его глаза были закрыты, боксера сопровождали медицинские работники и члены его команды.

Итаума потерпел первое поражение на профиринге. Также в его активе 14 побед (12 — нокаутом).

Для Хрговича это 21-я победа на профессиональном ринге (16-я — нокаутом). Он проиграл всего один раз в карьере — в 2024 году британцу Даниелю Дюбуа в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что в андеркарде поединка между Итаумой и Хрговичем украинец Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса.

Также мы рассказывали, что Итаума записал первое видеообращение после сенсационного поражения нокаутом от Хрговича.

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