Хронику Евро-2020 изобразили на туалетной бумаге: не забыли и об Украине

Хронику Евро-2020 изобразили на туалетной бумаге: не забыли и об Украине

Оригинальный способ вспомнить баталии Чемпионата Европы.

Немецкий художник Себастьян Клюр нарисовал главные события Евро-2020 на рулоне туалетной бумаги.

В Instagram можно увидеть два ролика, которые рассказывают о ходе континентального первенства по футболу. Первое видео посвящено групповому этапу, а второе рассказывает о стадии плей-офф до полуфинальных встреч.

Нашлось место в таком коротком и одновременно очень креативном обзоре матчей и для сборной Украины. На необычном холсте есть упоминания о матчах команды Шевченко против Швеции в 1/8 финала и Англии в четвертьфинале.

Победу украинской сборной над шведами автор проиллюстрировал кадром, на котором Александр Зинченко эмоционально празднует первый гол, приложив палец к губам.

В полуфиналах Евро-2020 Италия будет противостоять Испании (6 июля, 22:00), а сборная Англии сыграет с Данией (7 июля, 22:00). Оба поединка состоятся на "Уэмбли" в Лондоне.

будет противостоять (6 июля, 22:00), а сборная сыграет с (7 июля, 22:00). Оба поединка состоятся на "Уэмбли" в Лондоне. Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, также на "Уэмбли". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Ранее ТСН Проспорт писал, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020.

Новости Украины: несколько сотен фанатов встречали нашу сборную по футболу в аэропорту

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