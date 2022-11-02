Худшее выступление за всю историю: в Лиге чемпионов установили абсолютный антирекорд

Шотландский "Рейнджерс" установил новый антирекорд группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник, 1 ноября, финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы в домашнем матче заключительного тура групповой стадии самого престижного еврокубка уступил нидерландскому "Аяксу" со счетом 1:3 .

Клуб из города Глазго завершил групповой раунд на последнем месте без единого набранного очка в квартете, где также выступали итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль". Шотландская команда проиграла в каждом поединке.

За шесть матчей коллектив Джованни ван Бронкхорста забил в ворота соперников всего два мяча, а пропустил аж 22. Таким образом, разница забитых и пропущенных мячей у "Рейнджерса" составила "-20". Это худший результат в истории турнира.

Предыдущий антирекорд принадлежал загребскому "Динамо", которое в сезоне-2011/12 проиграло все шесть матчей с разницей мячей "-19".

В плей-офф Лиги чемпионов из этого квартета вышли "Наполи" (15 очков, первое место) и "Ливерпуль" (15, вторая ступенька). "Аякс" (6) продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. "Рейнджерс" (0) простился с еврокубками.

из этого квартета вышли "Наполи" (15 очков, первое место) и "Ливерпуль" (15, вторая ступенька). "Аякс" (6) продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. "Рейнджерс" (0) простился с еврокубками. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 7 ноября.

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