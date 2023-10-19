"Худший момент в моей жизни": стали известны подробности страшной травмы Неймара

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймар получил ужасную травму в матче за национальную команду против Уругвая в четвертом туре отбора на чемпионат мира-2026.

Как сообщила пресс-служба саудовского клуба, у 31-летнего футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки колена и мениска. Неймар перенесет операцию, после чего начнет длительный процесс реабилитации.

Официально срок восстановления не сообщается, однако при подобных травмах он составляет от 7 до 10 месяцев. Таким образом, в этом сезоне, скорее всего, Неймар уже не сыграет.

Бразилец прокомментировал свое повреждение в соцсетях, обратившись к болельщикам.

"Это очень грустный момент, худший в моей жизни. Я знаю, что я сильный, но на этот раз моя семья и друзья понадобятся мне больше, чем когда-либо раньше. Спасибо за все сообщения поддержки и любви.

Это нелегко пережить все эти травмы и операции. Представьте, что вы переживаете все это только через 4 месяца после восстановления. Я очень сильно верю. Отдаю силы Богу, чтобы он мог обновить их. Спасибо за вашу поддержку и теплые слова", – написал Неймар.

Бразилец стал игроком "Аль-Хиляля" летом 2023 года. Саудовский клуб заплатил ПСЖ за трансфер Неймара 90 миллионов евро без учета бонусов

В текущем сезоне Неймар провел 5 матчей за "Аль-Хиляль", забил один гол и отдал 2 ассиста.

Отметим, что Неймар является самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

За сборную Бразилии Неймар сыграл 128 матчей и забил 79 голов. В сентябре этого года он стал лучшим бомбардиром в истории "Селесао", обойдя легендарного Пеле.

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