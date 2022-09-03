Худший старт в истории: "Динамо" установило клубный антирекорд в Чемпионате Украины

Киевское "Динамо" выдало самый плохой старт в украинской Премьер-лиге (УПЛ) за всю историю существования клуба.

В субботу, 3 сентября, команда Мирчи Луческу уступила луганской "Заре" (3:2) в поединке 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Для "Динамо" это второе поражение подряд на старте нового сезона УПЛ. "Бело-синие" начали чемпионат разгромным поражением от "Днепра-1" (0:3).

Таким образом, после двух сыгранных матчей подопечные Мирчи Луческу с нулем в графе очков находятся на предпоследнем, 15-м месте таблицы УПЛ с разницей мячей 2:6.

Это худший старт в истории столичного клуба. До этого антирекордом "бело-синих" был сезон-2007/08. Тогда динамовцы начинали чемпионат с двух ничьих.

Если брать не только внутренние баталии, но и еврокубки, то "Динамо" имеет неутешительную серию из четырех поражений подряд. Перед матчами с "Днепром-1" и "Зарей" киевляне дважды уступили португальской "Бенфике" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, текущий еврокубковый сезон "Динамо" проведет в групповом этапе Лиги Европы, где соперниками "бело-синих" будут французский "Ренн", турецкий "Фенербахче" и кипрский АНК Ларнака. В четверг, 8 сентября, команда Луческу начнет групповой раунд Лиги Европы поединком против "Фенербахче" в Стамбуле.

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