Представители страны-агрессора, помогающей России вести полномасштабное вторжение в Украину, вообще должны быть исключены из соревнований, но они сами решили провести футбольную демилитаризацию.

Так, Беларусь в раунде плей-офа всех трех еврокубковых турниров (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций) не будет представлена ни одной командой. Более того, белорусская ассоциация смогла набрать наименьшее количество очков в клубном рейтинге коэффициентов УЕФА из всех 55 представленных в нем стран.

Беларусь в этом сезоне в еврокубках была представлена четырьмя командами — "Динамо-Минск", солигорским "Шахтером", БАТЭ и "Гомелем".

Единственная победа белорусских клубов была зафиксирована в первом раунде квалификации Лиги конференций, когда "Динамо-Минск" победило черногорский "Дечич". Еще трижды клубы из Беларуси смогли завершить свои еврокубковые баталии вничью. Остальные восемь матчей окончились поражениями для белорусских команд.

Таким образом, это принесло в сезонный рейтинг Беларуси 0,625 балла, что является самым плохим показателем в рейтинге. Например, такие ассоциации, как Андорра и Сан-Марино, смогли набрать больше РБ — 0,666 и 0,833 балла соответственно.

Ранее рассказывалось о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил разборки с министром спорта из-за провального старта Беларуси в Лиге наций. Как видим, разборки не помешали бы и на клубном уровне. А лучше вообще – заняться развитием своей страны, в том числе футболом, а не помогать кому-то уничтожать другое государство.