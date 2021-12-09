Хуже уже некуда: "Динамо" установило клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Так мало "бело-синие" в группе самого престижного евротурнира еще не забивали.

Киевское "Динамо" завершило выступления в групповом раунде Лиги чемпионов-2021/22 с историческим антидостижением.

За шесть матчей основного раунда главного клубного еврокубка команда Мирчи Луческу забила всего один гол. Еще никогда раньше "бело-синие" не финишировали в Лиге чемпионов с таким малым количеством забитых мячей, сообщает UkrBall.

Предыдущий антирекорд был установлен киевлянами на групповом турнире Кубка чемпионов-1991/92. Тогда "Динамо" под руководством Анатолия Пузача сумело забить три мяча в группе с "Барселоной", "Бенфикой" и пражской "Спартой". Причем два из тех голов - в ворота "Бенфики" и "Спарты" - были победными.

Нынешнее "Динамо" набрало лишь очко с общей разницей мячей 1-11 в играх против "Баварии", "Барселоны" и "Бенфики". Единственный гол в ворота соперников подопечные Луческу забили "Баварии" на "Олимпийском" в поединке, который проиграли со счетом 1:2.

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