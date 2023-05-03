Хватило 10 минут: "Днепр-1" поиздевался над аутсайдером УПЛ и продолжил погоню за "Шахтером"

"Днепр-1" одержал разгромную победу над "Металлистом" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 5:0 .

Днепряне решили судьбу встречи еще в первом тайме, трижды отличившись в течение 10 минут. На 33-й и 40-й минутах забивал Пеглоу. А на 43-й минуте свое имя в графу авторов голов записал Алексей Гуцуляк.

После перерыва команда Александра Кучера не остановилась и огорчила харьковский клуб еще дважды. На 76-й минуте автором забитого мяча стал Евгений Пидлепенец. А точку в этой игре в компенсированное время поставил Пеглоу, оформив таким образом хет-трик.

"Днепр-1" (54 очка) остался на втором месте в УПЛ. Днепряне на 5 баллов отстают от лидера чемпионата – "Шахтера", но имеют игру в запасе. "Металлист" с 19 пунктами идет в зоне вылета, на 15-й позиции.

В следующем туре днепровский коллектив 7 мая на выезде сыграет с "Черноморцем", а харьковчане в тот же день встретятся со "Львовом".

Ранее сообщалось, что в рамках этого тура "Шахтер" с трудом победил "Минай" в скандальном матче. Арбитры не засчитали чистый гол в ворота "горняков".

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