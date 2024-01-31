Хватило минуты: гол 18-летнего бразильца принес "Барселоне" победу в матче Ла Лиги (видео)

"Барселона" одержала победу над "Осасуной" в перенесенном матче 20-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "сине-гранатовые" забили во втором тайме. На 63-й минуте его автором стал 18-летний бразильский нападающий Витор Роке, который отличился с передачи Жоау Канселу.

Интересно, что Роке вышел на поле всего на 62-й минуте, заменив Фермина Лопеса. Так что таланту "блаугранас" хватило минуты, чтобы забить свой дебютный гол в футболке каталонского клуба.

Добавим, что с 67-й минуты "Осасуна" играла в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал защитник Унай Гарсия.

Обзор матча "Барселона" – "Осасуна"

Благодаря этой победе "Барселона" (47 очков) поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" (26 баллов) идет на 12-й позиции. Лидирует "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова (55 очков), которая на один зачетный пункт опережает "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, но мадридцы имеют игру в запасе.

Следующий матч чемпионата Испании "сине-гранатовые" проведут 3 февраля на выезде против "Алавеса". Днем позже "Осасуна" будет принимать "Сельту".

Напомним, после поражения в предыдущем поединке Примеры против "Вильярреала" главный тренер "Барселоны" Хави объявил, что покинет команду после завершения текущего сезона.

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