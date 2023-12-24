Хватило пяти раундов: Джошуа техническим нокаутом победил Валлина (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа победил шведа Отто Валлина в главном бою вечера бокса, который состоялся в ночь на 24 декабря в саудовском Эр-Рияде.

Поединок завершился триумфом Эй Джея после пяти раундов, поскольку команда Валлина отказалась от продолжения боя.

С самого начала противостояния британец захватил инициативу и наносил своему оппоненту мощные и точные удары. Пятый раунд оказался наиболее удачным для Джошуа – пропустив несколько раз в голову, швед едва дождался гонга.

А вот на шестой раунд Валлин уже не вышел. Угол шведа сигнализировал рефери о том, что он не способен продолжать поединок. Так что судья присудил Джошуа победу техническим нокаутом.

Обзор боя Джошуа – Валлин

Для Джошуа эта победа стала 27-й в профессиональной карьере (24 – нокаутом) и третьей подряд после двух поражений от украинца Александра Усика, который отобрал у британца чемпионские пояса.

В послужном списке Валлина 26 побед (14 – нокаутом) и два поражения.

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри.

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