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Хватило тайма: Роналду забил первый гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Хватило тайма: Роналду забил первый гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Associated Press

Португалец поразил ворота "Ньюкасла".

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился голом в дебютном поединке после своего возвращения в английский клуб.

36-летний португальский форвард открыл счет в матче 3-го тура АПЛ с "Ньюкаслом". В компенсированное к первому тайму время Криштиану с близкого расстояния добил мяч в пустые ворота после того, как вратарь Фредди Вудмен отбил перед собой удар Мейсона Гринвуда.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Это первый гол Роналду после его возвращения в "Манчестер Юнайтед".

  • Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе "манкунианцев" Криштиану провел 292 матчей и забил 118 мячей.
  • За трансфер Роналду МЮ заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере до 8 миллионов евро в зависимости от выступлений португальца. Криштиану подписал контракт по схеме 2+1.
  • После трех туров "красные дьяволы" с 7 очками занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее ТСН Проспорт писал, что бывший шеф-повар Роналду рассказал о чемпионском питании Криштиану.

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