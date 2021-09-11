Хватило тайма: Роналду забил первый гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Хватило тайма: Роналду забил первый гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Португалец поразил ворота "Ньюкасла".

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился голом в дебютном поединке после своего возвращения в английский клуб.

36-летний португальский форвард открыл счет в матче 3-го тура АПЛ с "Ньюкаслом". В компенсированное к первому тайму время Криштиану с близкого расстояния добил мяч в пустые ворота после того, как вратарь Фредди Вудмен отбил перед собой удар Мейсона Гринвуда.

Associated Press

Associated Press

Это первый гол Роналду после его возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Ronaldo's first of many 'SIUUUUUUU's at Old Trafford ..



pic.twitter.com/lXEW3jzLD1 — (@TheFergusonWay) September 11, 2021

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе "манкунианцев" Криштиану провел 292 матчей и забил 118 мячей.

За трансфер Роналду МЮ заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере до 8 миллионов евро в зависимости от выступлений португальца. Криштиану подписал контракт по схеме 2+1 .

. После трех туров "красные дьяволы" с 7 очками занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее ТСН Проспорт писал, что бывший шеф-повар Роналду рассказал о чемпионском питании Криштиану.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку