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"Хватит уже нас бить": Чисора опубликовал остроумное видео с Усиком после победы над Дюбуа
На счету украинца уже восемь побед над британскими боксерами на профиринге.
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора остроумно отреагировал на победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание "абсолюта".
После реванша Усик – Дюбуа он опубликовал остроумное видео с украинцем, в шутливой форме попросив Александра прекратить бить его соотечественников.
"Трехкратный абсолютный чемпион мира! Хватит уже нас бить. Пожалуйста", – написал Чисора, выложив совместное видео с Усиком в соцсети.
В коротком видео он сказал Усику: "Друг, окажи нам услугу, прекрати нас избивать".
"Нет", – ответил Усик, после этого оба громко рассмеялись.
Отметим, что на счету украинца уже восемь побед над британскими боксерами на профиринге. Усик по два раза одолел Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниеля Дюбуа, а также имеет по одному триумфу над Тони Белью и самим Чисорой.
В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.
На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.
Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр стал "абсолютом" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.
Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что Усик дал первый комментарий после победы нокаутом над Дюбуа в реванше. Александр рассказал, кому посвящает свой успех.
Напомним, Усик после победы над Дюбуа в реванше назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.