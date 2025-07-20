"Хватит уже нас бить": Чисора опубликовал остроумное видео с Усиком после победы над Дюбуа

Александр Усик и Дерек Чисора / © twitter.com/MatchroomBoxing

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Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора остроумно отреагировал на победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание "абсолюта".

После реванша Усик – Дюбуа он опубликовал остроумное видео с украинцем, в шутливой форме попросив Александра прекратить бить его соотечественников.

"Трехкратный абсолютный чемпион мира! Хватит уже нас бить. Пожалуйста", – написал Чисора, выложив совместное видео с Усиком в соцсети.

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В коротком видео он сказал Усику: "Друг, окажи нам услугу, прекрати нас избивать".

"Нет", – ответил Усик, после этого оба громко рассмеялись.

Отметим, что на счету украинца уже восемь побед над британскими боксерами на профиринге. Усик по два раза одолел Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниеля Дюбуа, а также имеет по одному триумфу над Тони Белью и самим Чисорой.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

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На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр стал "абсолютом" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Усик дал первый комментарий после победы нокаутом над Дюбуа в реванше. Александр рассказал, кому посвящает свой успех.

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Напомним, Усик после победы над Дюбуа в реванше назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.