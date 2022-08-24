И его еще хотят продавать: Малиновский попал в символическую сборную лучших футболистов тура Серии А

29-летний полузащитник получил подобное признание из-за игры против "Милана", которая завершилась вничью со счетом 1:1.

Именно Малиновский стал автором единственного забитого гола "бергамасков", позволившего его команде открыть счет в этой дуэли. Как следствие, портал SofaScore включил украинца в символическую сборную 2-го тура Серии А, наградив его оценкой в 7,9. Интересно, что в матче с "Миланом" именно Малиновский был признан лучшим футболистом "Аталанты". Тогда портал SofaScore оценил действия Малиновского в 7,5 баллов.

Отметим, что самый высокий балл получил польский полузащитник "Наполи" – Петр Зьелински (9,1). Что касается крупнейшего представительства, то здесь сразу по два игрока имеют "Наполи", "Рома" и "Интер".

Вашему вниманию вся сборная 2-го тура Чемпионата Италии.

В первом туре "бергамаски" на выезде разобрались с "Сампдорией" (2:0). В 3-м туре "Аталанта" на выезде померяется силами с "Вероной" (28 августа);

В этом сезоне на счету Малиновского два матча, один гол и одна результативная передача.

Ранее рассказывалось о том, что Малиновский может покинуть "Аталанту" в летнее трансферное окно. Одним из претендентов на украинца назывался новичок АПЛ — "Ноттингем Форрест". Также на игрока сборной Украины претендует и лондонский "Тоттенхэм".