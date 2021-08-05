И это еще не конец: украинские олимпийцы в Токио превзошли медальный результат Рио-2016

В копилке "сине-желтых" уже 12 наград, а будет еще больше.
На Олимпийских играх-2020 в Токио продолжается 13-й соревновательный день. А украинская сборная уже превзошла по количеству медалей свой результат на предыдущих летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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По состоянию на 5 августа в копилке "сине-желтых" 12 медалей - одна золотая, две серебряные и 9 бронзовых. Кроме того, украинский боксер Александр Хижняк пробился в финал и гарантировал себе минимум "серебро".
Таким образом, соревнования в Токио уже стали для Украины успешнее, чем предыдущая летняя Олимпиада. Игры в Рио-2016 были самыми неудачными для Украины за время независимости.
В Бразилии наши спортсмены выиграли лишь 11 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Украинская команда заняла 31-е место в итоговом медальном зачете.
Украина на летних Олимпийских играх
|Олимпиада
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Количество медалей
|Атланта-1996
|9
|2
|12
|23
|Сидней-2000
|3
|10
|10
|23
|Афины-2004
|8
|5
|9
|22
|Пекин-2008
|7
|5
|15
|27
|Лондон-2012
|6
|5
|9
|20
|Рио-2016
|2
|5
|4
|11
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.
- Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 5 августа в нашей онлайн-трансляции.
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