И это еще не конец: украинские олимпийцы в Токио превзошли медальный результат Рио-2016

И это еще не конец: украинские олимпийцы в Токио превзошли медальный результат Рио-2016

В копилке "сине-желтых" уже 12 наград, а будет еще больше.

На Олимпийских играх-2020 в Токио продолжается 13-й соревновательный день. А украинская сборная уже превзошла по количеству медалей свой результат на предыдущих летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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По состоянию на 5 августа в копилке "сине-желтых" 12 медалей - одна золотая, две серебряные и 9 бронзовых. Кроме того, украинский боксер Александр Хижняк пробился в финал и гарантировал себе минимум "серебро".

Таким образом, соревнования в Токио уже стали для Украины успешнее, чем предыдущая летняя Олимпиада. Игры в Рио-2016 были самыми неудачными для Украины за время независимости.

В Бразилии наши спортсмены выиграли лишь 11 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Украинская команда заняла 31-е место в итоговом медальном зачете.

Украина на летних Олимпийских играх

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 9 2 12 23 Сидней-2000 3 10 10 23 Афины-2004 8 5 9 22 Пекин-2008 7 5 15 27 Лондон-2012 6 5 9 20 Рио-2016 2 5 4 11

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 5 августа в нашей онлайн-трансляции.

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