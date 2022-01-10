И это перед Australian Open: Свитолина опустилась в рейтинге WTA и снова вылетела из турнира в первом раунде

И это перед Australian Open: Свитолина опустилась в рейтинге WTA и снова вылетела из турнира в первом раунде

В 2022 году Элина пока не имеет ни одной победы.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина снова потерпела поражение на турнире в австралийской Аделаиде.

После неудачи на соревнованиях WTA 500 в той же Аделаиде, где 27-летняя украинка прекратила борьбу уже на стадии первого круга, Свитолина "зачехлила" ракетку и на WTA 250, и также в стартовом раунде.

Элина в рамках 1/16 финала потерпели поражение от представительницы США – Мэдисон Киз (№56 WTA). Встреча, длившаяся час и 17 минут, завершилась со счетом 6:2 , 6:4 . За это время Свитолина оформила три эйса, допустила семь двойных ошибок и не оформила ни одного брейка.

Таким образом, Свитолина начала 2022 с двух поражений подряд. Эти соревнования для украинки стали последними перед первым Большим шлемом нового сезона – Australian Open-2022. Встреча между Свитолиной и Киз стала пятой, пока преимущество на стороне американки – 3:2.

Для Элины это уже третье соревнование подряд, где она проигрывает уже в стартовом поединке основной сетки. Перед двумя неудачами в Аделаиде, Свитолина проиграла в первом круге Tenerife Ladies Open, состоявшемся в октябре 2021 года.

Турнир в австралийской Аделаиде будет продолжаться от 9 до 15 января;

Кроме Свитолиной, в нем выступают еще трое украинок – Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Первая уже пробилась в 1/8 финала, победив американку Шелби Роджерс – 6:3, 6:4. Относительно Ястремской, то она прошла квалификацию и вышла в первый круг. Там тоже сыграет и Калинина;

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Добавим, что Свитолина ухудшила свою позицию в рейтинге WTA. Украинка опустилась с 15 на 16 строчку.