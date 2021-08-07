И это в 15 лет: украинский прыгун в воду установил историческое достижение на Олимпиаде-2020

И это в 15 лет: украинский прыгун в воду установил историческое достижение на Олимпиаде-2020

Алексей Середа показал лучший результат в истории Украины в этой дисциплине.

Юный украинский прыгун в воду Алексей Середа занял шестое место в финале Олимпийских игр-2020 в Токио в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки.

15-летний украинский спортсмен набрал 461,70 баллов, этот позволило ему стать шестым среди 12 спортсменов, которые преодолели полуфинал.

Алексей среды — в Топ-6 на Олимпийских играх в Токио-2020!



15-летний украинский прыгун в воду Алексей среды с шестой суммой баллов 461,70 завершает финал в индивидуальном на вышке 10 м на дебютных для себя Олимпийских Играх в Токио. @ tokyo2020 pic.twitter.com/iUx8bL7eGn — НОК Украины (@OlympicUA) August 7, 2021

Шестое место на Олимпийских играх - лучший результат в истории Украины в личных прыжках с 10-метровой вышки.

Более того, Середа второй раз закончил выступления в финале Олимпиады-2020 на шестом месте. Аналогичный результат украинец показал в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Для Алексея это дебютные Олимпийские игры, поэтому все главные достижения еще впереди.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 16 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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