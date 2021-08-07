Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

И это в 15 лет: украинский прыгун в воду установил историческое достижение на Олимпиаде-2020

И это в 15 лет: украинский прыгун в воду установил историческое достижение на Олимпиаде-2020

twitter.com/OlympicUA

Алексей Середа показал лучший результат в истории Украины в этой дисциплине.

Юный украинский прыгун в воду Алексей Середа занял шестое место в финале Олимпийских игр-2020 в Токио в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки.

15-летний украинский спортсмен набрал 461,70 баллов, этот позволило ему стать шестым среди 12 спортсменов, которые преодолели полуфинал.

Шестое место на Олимпийских играх - лучший результат в истории Украины в личных прыжках с 10-метровой вышки.

Более того, Середа второй раз закончил выступления в финале Олимпиады-2020 на шестом месте. Аналогичный результат украинец показал в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Для Алексея это дебютные Олимпийские игры, поэтому все главные достижения еще впереди.

  • Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
  • Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 16 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

Следующая публикация