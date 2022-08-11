"И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!": Зеленский поздравил шахматисток с "золотом" Олимпиады

Так, глава государства приравнял победу на шахматной Олимпиаде с продолжающейся в Украине войной. И, как наши шахматистки сумели победить, так и украинская армия одержит победу.

Об этом говорится в сообщении президента Украины на его официальной странице в Telegram.

"Спасибо за столь важную победу и украинский флаг на самой высокой ступени пьедестала!

Сине-желтый будет в каждом уголке нашей страны. Без всяких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – мы вернем каждую клеточку своей земли. Поскольку, несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг – беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии.

Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется. И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!", — сказал Зеленский.

Это второе "золото" Украины на шахматной Олимпиаде в истории. Первую победу украинки одержали еще в 2006 году. В общем, это четвертый титул Украины на шахматной Олимпиаде: в 2004 и 2010 годах "золото" выигрывали мужчины;

На соревнованиях "сине-желтые" выступили в звездном составе: Марии и Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы.

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