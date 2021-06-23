И как ему противостоять? Баскетболист ростом 2,28 метра произвел фурор выступлением в любительском матче (видео)

Игрок-"великан" стал главным героем встречи.
Мамаду Ндиай, чей рост составляет 2,28 метра, произвел фурор своим выступлением в матче баскетбольной любительской лиги в Лос-Анджелесе (США).
В Сеть попала нарезка с эффектными действиями перспективного игрока в поединке. На видео видно, как Ндиай за счет солидного преимущества в росте эффектно действует как в атаке, так и в обороне.
7’6” Mamadou Ndiaye being a BULLY at the Drew League!— OutOfSightSports (@OOSSports) June 22, 2021
pic.twitter.com/0yxwEJs7Aa
Как завершился матч, не сообщается, однако вполне вероятно, что команда Мамаду выиграла более чем уверенно.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что нигериец может стать самым высоким игроком в истории НБА.