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И как ему противостоять? Баскетболист ростом 2,28 метра произвел фурор выступлением в любительском матче (видео)

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И как ему противостоять? Баскетболист ростом 2,28 метра произвел фурор выступлением в любительском матче (видео)

twitter.com/mamadoundiaye14

Игрок-"великан" стал главным героем встречи.

Мамаду Ндиай, чей рост составляет 2,28 метра, произвел фурор своим выступлением в матче баскетбольной любительской лиги в Лос-Анджелесе (США).

В Сеть попала нарезка с эффектными действиями перспективного игрока в поединке. На видео видно, как Ндиай за счет солидного преимущества в росте эффектно действует как в атаке, так и в обороне.

Как завершился матч, не сообщается, однако вполне вероятно, что команда Мамаду выиграла более чем уверенно.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что нигериец может стать самым высоким игроком в истории НБА.