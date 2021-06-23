И как ему противостоять? Баскетболист ростом 2,28 метра произвел фурор выступлением в любительском матче (видео)

И как ему противостоять? Баскетболист ростом 2,28 метра произвел фурор выступлением в любительском матче (видео)

Игрок-"великан" стал главным героем встречи.

Мамаду Ндиай, чей рост составляет 2,28 метра, произвел фурор своим выступлением в матче баскетбольной любительской лиги в Лос-Анджелесе (США).

В Сеть попала нарезка с эффектными действиями перспективного игрока в поединке. На видео видно, как Ндиай за счет солидного преимущества в росте эффектно действует как в атаке, так и в обороне.

7’6” Mamadou Ndiaye being a BULLY at the Drew League!

pic.twitter.com/0yxwEJs7Aa — OutOfSightSports (@OOSSports) June 22, 2021

Как завершился матч, не сообщается, однако вполне вероятно, что команда Мамаду выиграла более чем уверенно.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что нигериец может стать самым высоким игроком в истории НБА.

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