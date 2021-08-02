И ливень не помешал: украинские легкоатлетки переписали историю на Олимпиаде в Токио

Впервые в истории наша страна имеет сразу двух представительниц в финале бега на 400 метров с барьерами.
Две украинские легкоатлетки - Анна Рыжикова и Виктория Ткачук - прошли в финал бега на 400 метров с барьерами на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Рыжикова вышла в финал с 7-го места, показав время 54,23 секунды. Ткачук пробилась в финал с 8-го места, ее время - 54,25 секунды. Отметим, что в полуфиналах спортсменкам пришлось выступать под сильным ливнем, который сделал дорожки на стадионе совершенно мокрыми.
Несмотря на сложные погодные условия, наши легкоатлетки преодолели квалификацию, да еще и вошли в историю - Украина впервые на Олимпиадах будет представлена сразу двумя участницами в финале этой дисциплины.
В финал вышли первые 2 спортсменки каждого забега, а также следующие 2 самые быстрые легкоатлетки. Финал состоится 4 августа.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 2 августа в нашей онлайн-трансляции.
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