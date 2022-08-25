"И они еще смеют нам что-то диктовать": в клубе тиктокера Кадырова устроили истерический фурор по поводу заявления УЕФА

Президент "Ахмата" из Грозного Магомед Даудов сделал категорическое заявление в адрес УЕФА по вопросу включения оккупированного Крыма в чемпионат РФ.

В частности, Даудов назвал заявление УЕФА абсурдным. Он потребовал от властей страны-агрессора прекратить соблюдать международные правила и интегрировать оккупированный полуостров в футбол РФ.

Об этом он сказал в интервью Sport24.

"Абсолютно абсурдное заявление организации, еще смеющей что-то диктовать после того, как, можно сказать, выбросило российский футбол из своей ассоциации. Принято считать, что спорт вне политики. Но эта теория не действует, когда речь идет о России.

ФИФА, УЕФА, другие международные спортивные организации как раз смешали спорт с политикой, лишив возможности российских спортсменов соревноваться на международных турнирах. И после этого нам следует прислушиваться к их рекомендациям? К черту! Хватит!", — сказал представитель команды известного чеченского тиктокера Рамзана Кадырова.

Отметим, что УЕФА в очередной раз отметил, что клубы аннексированного Крыма не имеют права выступать в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

22 августа руководство Футбольной национальной лиги России (ФНЛ) создало рабочую группу по включению крымских команд в первенство. Впрочем, как видим, это никоим образом не помогло стране-агрессору.

Ранее рассказывалось о том, что крымские ВСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во Второй лиге российского футбола 2014 года. Впрочем, УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава, не признав полуостров территорией РФ.

Добавим, что кадыровские тиктокеры успели записать несколькосекундный ролик настоящего боя с ВСУ и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.