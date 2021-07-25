И снова пулевая стрельба: украинка Костевич остановилась в шаге от медали на Олимпийских играх-2020

И снова пулевая стрельба: украинка Костевич остановилась в шаге от медали на Олимпийских играх-2020

Она "повторила" результат Павла Коростылева.

Украинка Елена Костевич остановилась в шаге от завоевания медали на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Костевич, которая является олимпийской чемпионкой 2004 года и завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012, заняла четвертое место в финале соревнований по пулевой стрельбе из пистолета на 10 м. Результат украинки составил 197,6 балла, тогда как вся топ-тройка показала результаты более 200 баллов.

Первое место заняла Виталина Бацарашкина, представляющая Российский олимпийский комитет (240,3 — олимпийский рекорд), второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а бронзу выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0).

Отметим, что мировой рекорд побить не удалось. Он принадлежит сербке Зоране Арунович, которая выбила в 2017 году на соревнованиях в Мариборе 246,9 балла.

Пулевая стрельба из пистолета, 10 м

Женщины, финал

1. Виталина Бацарашкина (ОКР) — 240.3

2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239.4

3. Цзян Рансинь (Китай) — 218.0

4. Елена Костевич (Украина) — 197.6

Ранее четвертое место в пулевой стрельбе занял украинец Павел Коростылев .

. Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за тем, кто выиграл медали во второй соревновательный день на ОИ-2020 в нашей онлайн-трансляции.

Добавим, что сейчас в активе Украины только одна медаль, которую получила дзюдоистка — Дарья Билодид.

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