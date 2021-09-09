"И весь мир остановился": секс-бомба из мира MMA сверкнула силиконовой грудью в открытом купальнике

Спортсменка "зажигает" не только в октагоне.
Сексапильная красотка из мира смешанных единоборств Рейчел Остович порадовала поклонников новыми пикантными кадрами.
Американка опубликовала в Instagram кадры, на которых сверкнула пышной силиконовой грудью в открытом купальнике.
"И весь мир остановился", - прокомментировал фото один из поклонников Рейчел.
- На счету американки четыре победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.
- В последнем поединке на турнире UFC Vegas 15 в Лас-Вегасе Рейчел проиграла нокаутом бывший фигуристке Джине Мазани.
- После этого Остович уволили из UFC из-за неудовлетворительных спортивных результатов. Она перешла в кулачные бои, где успела проиграть другой эффектной красотке Пейдж Ванзант.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, красотка из MMA засветила объемную грудь.