"И весь мир остановился": секс-бомба из мира MMA сверкнула силиконовой грудью в открытом купальнике

"И весь мир остановился": секс-бомба из мира MMA сверкнула силиконовой грудью в открытом купальнике

Спортсменка "зажигает" не только в октагоне.

Сексапильная красотка из мира смешанных единоборств Рейчел Остович порадовала поклонников новыми пикантными кадрами.

Американка опубликовала в Instagram кадры, на которых сверкнула пышной силиконовой грудью в открытом купальнике.

instagram.com/rachaelostovich

instagram.com/rachaelostovich

"И весь мир остановился", - прокомментировал фото один из поклонников Рейчел.

На счету американки четыре победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.

В последнем поединке на турнире UFC Vegas 15 в Лас-Вегасе Рейчел проиграла нокаутом бывший фигуристке Джине Мазани.

бывший фигуристке После этого Остович уволили из UFC из-за неудовлетворительных спортивных результатов. Она перешла в кулачные бои, где успела проиграть другой эффектной красотке Пейдж Ванзант.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, красотка из MMA засветила объемную грудь.

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