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"И весь мир остановился": секс-бомба из мира MMA сверкнула силиконовой грудью в открытом купальнике

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"И весь мир остановился": секс-бомба из мира MMA сверкнула силиконовой грудью в открытом купальнике

instagram.com/rachaelostovich

Спортсменка "зажигает" не только в октагоне.

Сексапильная красотка из мира смешанных единоборств Рейчел Остович порадовала поклонников новыми пикантными кадрами.

Американка опубликовала в Instagram кадры, на которых сверкнула пышной силиконовой грудью в открытом купальнике.

© instagram.com/rachaelostovich
instagram.com/rachaelostovich
© instagram.com/rachaelostovich
instagram.com/rachaelostovich

"И весь мир остановился", - прокомментировал фото один из поклонников Рейчел.

  • На счету американки четыре победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.
  • В последнем поединке на турнире UFC Vegas 15 в Лас-Вегасе Рейчел проиграла нокаутом бывший фигуристке Джине Мазани.
  • После этого Остович уволили из UFC из-за неудовлетворительных спортивных результатов. Она перешла в кулачные бои, где успела проиграть другой эффектной красотке Пейдж Ванзант.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, красотка из MMA засветила объемную грудь.

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