- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
IBF назначила чемпионский бой за пояс, от которого отказался Усик
Британец Мозес Итаума и хорват Филипп Хргович поборются за вакантный титул IBF в супертяжелом весе.
Международная боксерская федерация (IBF) назначила бой за пояс в супертяжелом весе, который освободил украинец Александр Усик.
Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.
За вакантный титул IBF в супертяжелом весе поборются британец Мозес Итаума и хорват Филипп Хргович. Поединок состоится 29 августа на арене O2 в Лондоне.
Отметим, что ранее IBF санкционировала бой за вакантный пояс между Итаумой и кубинцем Фрэнком Санчесом. Однако соперник Мозеса поменялся.
Санчес остается официальным претендентом на пояс, но пошел на соглашение и будет боксировать с победителем боя Итаума — Хргович.
"Мы заплатили Санчесу немного денег. Сказали: кто бы ни выиграл, ты не останешься в проигрыше и получишь возможность боксировать за титул с победителем", — рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Ранее сообщалось, что Джошуа одержал победу брутальным нокаутом, дважды побывав в нокдауне.
Также мы рассказывали, что Фьюри вернулся на ринг и разбил экс-соперника Владимира Кличко.