IBF назначила чемпионский бой за пояс, от которого отказался Усик

Мозес Итаума — Филипп Хргович / instagram.com/queensberrypromotions

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Международная боксерская федерация (IBF) назначила бой за пояс в супертяжелом весе, который освободил украинец Александр Усик.

Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.

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За вакантный титул IBF в супертяжелом весе поборются британец Мозес Итаума и хорват Филипп Хргович. Поединок состоится 29 августа на арене O2 в Лондоне.

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Отметим, что ранее IBF санкционировала бой за вакантный пояс между Итаумой и кубинцем Фрэнком Санчесом. Однако соперник Мозеса поменялся.

Санчес остается официальным претендентом на пояс, но пошел на соглашение и будет боксировать с победителем боя Итаума — Хргович.

"Мы заплатили Санчесу немного денег. Сказали: кто бы ни выиграл, ты не останешься в проигрыше и получишь возможность боксировать за титул с победителем", — рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Ранее сообщалось, что Джошуа одержал победу брутальным нокаутом, дважды побывав в нокдауне.

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