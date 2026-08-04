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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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IBF назначила чемпионский бой за пояс, от которого отказался Усик

Британец Мозес Итаума и хорват Филипп Хргович поборются за вакантный титул IBF в супертяжелом весе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мозес Итаума — Филипп Хргович

Мозес Итаума — Филипп Хргович / instagram.com/queensberrypromotions

Международная боксерская федерация (IBF) назначила бой за пояс в супертяжелом весе, который освободил украинец Александр Усик.

Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.

За вакантный титул IBF в супертяжелом весе поборются британец Мозес Итаума и хорват Филипп Хргович. Поединок состоится 29 августа на арене O2 в Лондоне.

Отметим, что ранее IBF санкционировала бой за вакантный пояс между Итаумой и кубинцем Фрэнком Санчесом. Однако соперник Мозеса поменялся.

Санчес остается официальным претендентом на пояс, но пошел на соглашение и будет боксировать с победителем боя Итаума — Хргович.

"Мы заплатили Санчесу немного денег. Сказали: кто бы ни выиграл, ты не останешься в проигрыше и получишь возможность боксировать за титул с победителем", — рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Ранее сообщалось, что Джошуа одержал победу брутальным нокаутом, дважды побывав в нокдауне.

Также мы рассказывали, что Фьюри вернулся на ринг и разбил экс-соперника Владимира Кличко.

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Дата публикации
Количество просмотров
72
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