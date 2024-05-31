IBF определила статус боя между Хрговичем и Дюбуа – сохранил ли Усик звание абсолютного чемпиона мира

Хорват и британец сразятся за временный титул IBF, тогда как украинец продолжит владеть основным.

Международная боксерская федерация (IBF) назначила бою между хорватом Филиппом Хрговичем и британцем Даниэлем Дюбуа статус поединка за временный титул IBF в супертяжелом весе.

Об этом организация направила письма всем привлеченным сторонам, сообщает журналист Дэн Рафаэл.

Это означает, что IBF решила не лишать пояса украинца Александра Усика, который не провел вовремя обязательную защиту. Таким образом, он сохранил титул IBF, а с ним и звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Добавим, что ранее команда Усика официально обратилась к IBF с просьбой разрешить ему сохранить титул до реванша с Тайсоном Фьюри.

Бой между Хрговичем и Дюбуа состоится 1 июня в саудовском Эр-Рияде. Также в рамках этого вечера бокса американец Деонтей Уайлдер выйдет в ринг против китайца Чжана Чжилея.

Напомним, в ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Накануне стала известна дата реванша Усик – Фьюри. Второй поединок между украинцем и британцем состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

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