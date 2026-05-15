IBF приняла решение по бою Усик — Верховен: потеряет ли украинец пояс в случае поражения

Усик — Верховен / © Associated Press

Реклама

Международная боксерская федерация (IBF) разрешила чемпиону мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику провести несанкционированный бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В заявлении говорится, что титул IBF, которым владеет Усик, станет вакантным, если украинский боксер проиграет Верховену.

Реклама

Кроме того, организация сообщила, что признает систему ротации, согласно которой Усик в случае победы над Верховеном должен провести обязательную защиту титула WBC, а затем WBA.

"29 апреля 2026 года Совет директоров IBF провел видеоконференцию и принял решение удовлетворить просьбу Усика об исключении при соблюдении следующих условий:

Если Усик проиграет 23 мая 2026 года, титул чемпиона IBF в супертяжелом весе будет немедленно объявлен вакантным.

Если Усик победит 23 мая 2026 года, IBF признает место WBC в ротации и назначит обязательный бой по версии IBF через сто восемьдесят (180) дней после этого.

Если Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдаст специальное разрешение, Международная боксерская федерация (IBF) признает позицию WBA в ротации и назначит обязательный бой IBF через сто восемьдесят (180) дней после этого.

IBF оставляет за собой право изменить дату обязательного боя при существенных задержках в ротации", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее аналогичное решение приняла Всемирная боксерская ассоциация (WBA). В случае поражения Усик потеряет и этот пояс, но он не перейдет к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинг организации.

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса 23 мая в египетском городе Гиза, вблизи легендарных пирамид. В Сети уже показали, как посреди пустыни строят временную арену для боя.

Реклама

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине эксклюзивно покажет платформа Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Напомним, в апреле Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед чемпионским поединком.

Реклама

Также мы рассказывали, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.

Новости партнеров