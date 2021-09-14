Ибрагимович не сыграет в Лиге чемпионов против "Ливерпуля": стала известна причина отсутствия шведа

Ибрагимович не сыграет в Лиге чемпионов против "Ливерпуля": стала известна причина отсутствия шведа

"Россонери" понесли серьезнейшую потерю.

Звездный форвард "Милана" Златан Ибрагимович не поможет своей команде в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

39-летний нападающий, который отсутствовал из-за травмы четыре месяца и вернувшийся феерично на поле лишь в минувшие выходные, не сможет сыграть против "красных" из-за проблем с ахилловым сухожилием, сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Zlatan Ibrahimovic will miss Liverpool-Milan tomorrow night. He has problems with Achilles tendon and he’s not gonna be part of the UCL match at Anfield. #ACMilan #Ibrahimovic #LFC #UCL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2021

Матч "Ливерпуль" - "Милан" состоится в среду, 15 сентября.

Ибрагимович в поединке с римским "Лацио" в минувшее воскресенье провел на поле полчаса и отметился забитым мячом. Его "Милан" выиграл со счетом 2:0.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ибрагимович поразил трюком из карате в матче после своего возвращения, совершив удар ногой, которую поднял выше головы.

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