Ибрагимович поразил трюком из карате в матче после своего возвращения: совершил удар, подняв ногу выше головы

Ибрагимович поразил трюком из карате в матче после своего возвращения: совершил удар, подняв ногу выше головы

Невероятное исполнение от великого футболиста.

Сетью разлетелся кадр с форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем, который был сделан во время матча 3-го тура итальянской Серии А с римским "Лацио".

На камеру удалось запечатлеть эпизод, как 39-летний нападающий в одном из моментов нанес удар по мячу, подняв для этого правую ногу значительно выше головы.

Еще большего эффекта снимку придает удивленное лицо капитана "Лацио" Луиса Альберто. Фото собрало более миллиона лайков в Instagram.

instagram.com/433

Для Ибрагимовича матч с "Лацио" стал первым, сыгранным за последние четыре месяца, в течение которых он восстанавливался после травмы. Выйдя на замену, Златан успел отметиться голом.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Милана".

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