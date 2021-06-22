"Идеальна во всем": звезда мирового биатлона похвасталась соблазнительной фигурой в бикини

Спортсменка поделилась эффектными кадрами с отдыха.
Звездная итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась с поклонниками яркими фото в бикини.
31-летняя спортсменка опубликовала в Instagram снимки, на которых засветила перед камерой соблазнительную фигуру. В кадре Доротея появилась с бокалом в руке.
"Уик-энд", - прокомментировала пост Доротея. "Идеальна во всем", - отреагировал на фото один из пользователей соцсети.
- Вирер - трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.
- На Олимпиадах на счету итальянки две бронзовые награды.
- В 2015 году биатлонистка вышла замуж за сотрудника Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Вирер очаровала яркими фото в купальнике.