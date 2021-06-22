"Идеальна во всем": звезда мирового биатлона похвасталась соблазнительной фигурой в бикини

Спортсменка поделилась эффектными кадрами с отдыха.

Звездная итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась с поклонниками яркими фото в бикини.

31-летняя спортсменка опубликовала в Instagram снимки, на которых засветила перед камерой соблазнительную фигуру. В кадре Доротея появилась с бокалом в руке.

instagram.com/dorothea_wierer

instagram.com/dorothea_wierer

"Уик-энд", - прокомментировала пост Доротея. "Идеальна во всем", - отреагировал на фото один из пользователей соцсети.

Вирер - трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.

На Олимпиадах на счету итальянки две бронзовые награды.

В 2015 году биатлонистка вышла замуж за сотрудника Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Вирер очаровала яркими фото в купальнике.

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