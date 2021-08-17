Идеальная реализация и великолепный Трубин: "Шахтер" обыграл на выезде "Монако" в Лиге чемпионов (видео)

Идеальная реализация и великолепный Трубин: "Шахтер" обыграл на выезде "Монако" в Лиге чемпионов (видео)

Хорошая заявка на выход в групповой этап турнира.

Донецкий "Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Луи ІІ" в Монако завершился победой "горняков" со счетом 1:0.

Вице-чемпион Украины лучше начал матч, нежели соперник, и смог реализовать свой первый и единственный в первом тайме момент. Педриньо на дриблинге прошел нескольких оппонентов в штрафной площади хозяев и с близкого расстояния переиграл их голкипера Радослава Маецки.

Пропустив, "Монако" перехватил инициативу и создал несколько угроз воротам Анатолия Трубина, но отыграться до перерыва монегаски все же не смогли.

В дебюте второго тайма хозяева еще пару раз побеспокоили вратаря донецкого клуба, но тот справился с непростыми ударами Александра Головина и Виссама Бен Йеддера.

"Горнякам" после этого удалось сбить темп матча и переместить игру в центр поля. Но на 81-й минуте они едва не пропустили. Снова выручил Трубин, отразивший в штангу непростой удар Мирона Боаду.

Ответный матч команды проведут 25 августа на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало поединка - в 22:00.

Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, проигравший - в групповом раунде Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", "Монако" оказался сильнее чешской "Спарты".

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