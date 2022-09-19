Идеальным выстрелом в угол: украинский футболист забил эффектный гол в Кубке Венгрии (видео)

Украинский полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко отличился красивым голом в поединке 1/32 финала Кубка Венгрии против команды "Керюлети".

Макаренко поставил точку в этой встрече, когда счет был 2:4 в пользу "Фехервара".

На 88-й минуте украинский защитник перехватил мяч в центре поля, прошел поближе к воротам и из-за пределов штрафной площадки прицельно пробил в левый угол.

Матч завершился со счётом 2:5. Следует отметить, что в поединке команде Макаренко пришлось отыгрываться с 1:0 и 2:1.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Макаренко три матча в Чемпионате Венгрии, результативными действиями украинец пока не отмечался.

Ранее сообщалось, что экс-футболист "Барселоны" заработал самое быстрое удаление в истории Чемпионата Франции.

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