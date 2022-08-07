"Идет туда побеждать": звезда UFC поделился ожиданиями от боя Усик – Джошуа

Победа чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою-реванше над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) очень важна для украинского народа.

Об этом заявил эксчемпион UFC Майкл Биспинг.

"В его страну вторглась Россия. Его народ погибает каждый день. Представьте себе подготовку к такому масштабному сражению, когда ваша родная страна подвергается проклятому вторжению россиян, где люди умирают каждый день. Братья, которых вы знаете, партнеры, с которыми вы тренируетесь, друзья семь Вы можете многое говорить, но ничего больше не отвлекает, чем это.Но он тоже хочет вдохновить свою нацию.Александр идет туда побеждать.Победив Энтони Джошуа, выиграв этот бой, Усик пошлет месседж украинцам, который вдохновит на продолжение борьбы, чтобы оставаться сильными и показать, что все возможно", – сказал Биспинг в своем подкасте на YouTube.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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