В аннексированном Крыму снова подняли вопросы интеграции крымских команд в чемпионат России. Так называемая сенаторша от Крыма призвала Российский футбольный союз (РФС) принять клубы с аннексированного полуострова в свой состав.

В аннексированном Крыму возмущены тем, что команды с полуострова, а также так называемых "ЛНР" и "ДНР" отказываются принимать в чемпионат России.

Об этом в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявила так называемая сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"После воссоединения с Россией люди здесь ожидали, что команды будут включены в РФС. Но идет уже девятый год, а мы вне единой футбольной семьи. Мы терпели и понимали, что включение наших клубов может болезненно сказаться на РФС, но теперь, после 24 февраля стало очевидным, что ориентироваться на европейское сообщество не стоит. Мы уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА, которые выдали российскому футболу черную метку", — заявила она.

Ковитиди добавила, что российские чиновники не соблюдают нормы конституции страны-агрессорки, не включая команды из оккупированного Крыма в состав Российского футбольного союза (РФС) и чемпионата страны.

"Почему некоторые чиновники говорят о создании какой-то лиги для "ДНР", "ЛНР" и Крыма? Мы субъект Российской Федерации, и в случае вхождения новых республик в состав России их клубы также должны иметь возможность выступать в российских чемпионатах. Считаю, что РФС должен включить крымские клубы. Крым неотделим от России, и это прописано в конституции. Основной закон государства нужно соблюдать", – заявила так называемая сенаторка.

Напомним, что президент так называемого Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин смирился с тем, что клубы с аннексированного полуострова не войдут в состав Российского футбольного союза (РФС).

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