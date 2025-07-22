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"Иди отсоси своему лучшему другу": как тренер Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
Дон Чарльз позволил себе оскорбительное выражение в адрес бывшего соперника украинца.
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора рассказал об эмоциональной реакции Дона Чарльза, тренера Даниеля Дюбуа, на поражение своего подопечного от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
По словам Чисоры, после завершения поединка он пошел в раздевалку Дюбуа, чтобы поддержать британца, но столкнулся с агрессией его тренера.
"Когда я пошел после боя, чтобы спросить: "Как ты чувствуешь себя?" Дон Чарльз сказал мне: "Иди отсоси своему лучшему другу (Усику – прим.)". Я ответил: "Хорошо, круто. Тогда я именно это и сделаю". Он это сказал, но я все еще люблю Чарльза. Это просто эмоции", – сказал Чисора в интервью Seconds Out.
Добавим, что Чисора после победы Усика над Дюбуа опубликовал остроумное видео с украинцем, в шутливой форме попросив Александра прекратить бить его соотечественников.
После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них был и Чисора, который уже рассказал, почему Даниель во второй раз проиграл Александру.
Также Дерек изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.
Отметим, что в октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул WBO. Это был второй бой Александра в хевивейте.
Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.
На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.
Кроме того, в Сети опубликовали видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Ярославы Магучих на победу украинца над Дюбуа.
Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
После реванша с Дюбуа украинский чемпион провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.
На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри и Владимир Кличко.