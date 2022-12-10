"Иди отсюда, болван": Месси сорвался на игрока сборной Нидерландов после четвертьфинала ЧМ-2022 (видео)

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси потерял самообладание во время флеш-интервью после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против команды Нидерландов, который завершился победой южноамериканцев в серии пенальти.

Под горячую руку семикратного обладателя "Золотого мяча" попал нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст, отличившийся дублем в игре с аргентинцами.

Общаясь с журналистом, Месси внезапно обратил внимание на Вегхорста и оскорбительно обратился к нему.

"На что ты смотришь, придурок? Возвращайся туда, болван. Давай, иди отсюда, болван", – сказал на испанском языке Месси.

Leo Messi: “Что вы делаете? Go ahead you stupid.” pic.twitter.com/C8S1mpElwv — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 9, 2022

Позже нидерландец рассказал свою версию, что стало причиной такого недовольства со стороны капитана аргентинцев.

"Я хотел подать Месси руку после матча, ведь очень уважаю его как футболиста. Но он оттолкнул ее и не захотел со мной говорить. Мой испанский не очень хорош, но это были неуважительные слова. Этот инцидент меня очень разочаровал", – приводит слова Вегхорста журналист Сахилл Бакши в своем Twitter.

"Ваут Вегхорст жестом просил о футболке и хотел пожать руку, но Месси не принял этого. Нидерландцу это тоже не понравилось. Он объяснил это Куну Агуэро, который надеялся, что вопрос улажен после разговора с Вегхорстом. Но потом их ждал еще один обмен взглядами перед интервью Месси. Ваут пытался подойти к Лео, но тот даже не хотел говорить. Кун и Лаутаро еще раз попытались помирить их", – описывает конфликт журналист Рикардо Росети.

Heated moment after the game between the Weghorst and the players



pic.twitter.com/N6AxeKP3AK — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 10, 2022

Напомним, Месси оформил гол (с пенальти – прим) плюс ассист в матче с Нидерландами. На последних секундах основного времени "Оранжевые" смогли отыграться — 2:2 и перевести игру в экстра-таймы. Однако в серии пенальти триумфовали "альбиселесте".

В полуфинале чемпионата мира Аргентина сразится с Хорватией, которая в другом матче 1/4 финала победила Бразилию в серии пенальти.

Читайте также:

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей (обновлено)

"Это был мой последний матч": главный тренер сборной Нидерландов объявил об отставке

Англия – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2022