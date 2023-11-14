"Иди в ж*пу": звездный российский теннисист в очередной раз опозорился своим поведением на корте (видео)

Российский теннисист Андрей Рублев (№5 ATP) опозорился во время матча против своего соотечественника Даниила Медведева (№3 ATP) на Итоговом турнире ATP в Турине.

В первом сете поединка, при счете 3:5 в пользу соперника, 26-летний уроженец Москвы сорвался на болельщику, который пытался его подбодрить.

Во вреся подачи Рублеву с трибун крикнули слово "Соберись", на что теннисист отреагировал грубой бранью, громко ответив фанату фразой "Иди в ж*пу".

Поединок завершился поражением Рублева со счетом 4:6, 2:6. Отметим, что из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские теннисисты допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Добавим, что Рублев уже далеко не в первый раз демонстрирует неумение контролировать свои эмоции на корте. В августе прошлого года он в поединке Canadian Open против британца Дэни Эванса нанес себе травмы ракеткой и избил банан.

А в мае 2023-го российский теннисист во время матча с немцем Янником Ханфманном на турнире в Риме нецензурно выругался и попытался отвраться перед судьей в надежде избежать наказания за свою выходку.

Напомним, на Australian Open-2023 Рублев пожаловался на фанатов с флагом Украины. Спортсмен из страны-агрессора обвинил их в том, что они якобы говорили оскорбительные слова в его адрес.

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