"Идиот": Милевский жестко разнес своего экс-партнера из "Динамо" из-за его слов о россиянах

Артем Милевский / © instagram.com/timi1010

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Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский жестко отреагировал на недавнее скандальное высказывание своего экс-одноклубника Горана Попова.

Македонец в интервью российскому пропагандистскому СМИ заявил, что ждет возвращения российских команд в международный футбол.

"Вообще не хочу о нем говорить. Не знаю, он пьяный давал интервью, или что? Такое впечатление, что он не понимает, что он говорит, кому он говорит и зачем. Он знает, что у него много друзей, людей, с которыми он играл в "Динамо". Даже если он имеет свое мнение – зачем говорить это публично? Это в голове не укладывается.

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Все читали у меня в телеграмм-канале, и, пожалуй, и во всех соцсетях и новостях, о том, что он написал о России – неадекватные вещи.

Он хочет возвращения российских футболистов, возвращения российских клубов... Идиот, реально. Возвращение в УЕФА. Ну, сами понимаете", – сказал Милевский в своем TikTok.

В ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой Команды из государства-террориста до сих пор лишены права участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино сделал позорное заявление касательно возвращения россиян на международную арену.