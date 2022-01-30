"Идиоты без мозгов": российский теннисист снова оскандалился на Australian Open (видео)

"Идиоты без мозгов": российский теннисист снова оскандалился на Australian Open (видео)

Данила Медведева разозлило поведение болельщиков.

Российский теннисист Даниил Медведев после скандального поведения во время полуфинального матча Australian Open-2022 снова отметился резкими высказываниями уже в решающем поединке.

В третьем сете финала Открытого чемпионата Австралии против Рафаэля Надаля судья попросил Медведева не оказывать давление на болбоев, действия которых почему-то раздражали россиянина.

Уже после завершения партии, которую выиграл испанец, Даниил обратился к судье на башне с просьбой объявить, что болельщики, выкрикивающие между первой и второй подачами – идиоты.

"У них есть идиоты. Нет язычников. обычные язычники. Довольно их жизни это должно быть очень плохим" Medvedev on the crowd interrupting serves. #ausopen pic.twitter.com/iotW1cpQnQ — Tennis GIFs (@tennis_gifs) January 30, 2022



"Они идиоты. Нет мозга, пустая голова. Наверное, в их жизни все очень плохо", – сказал на эмоциях российский теннисист.

В финале женского одиночного разряда победу одержала первая ракетка мира Эшли Барти.

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