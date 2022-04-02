"Идите на**й": капитан мужской сборной Украины по биатлону раскритиковал пророссийскую позицию братьев Фуркадов

Дмитрий Пидручный высказался о войне в Украине.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал интервью известного французского биатлониста российским журналистам.

Бывший биатлонист, а сегодня тренер сборной Франции Симон Фуркад в интервью журналисту российского телеканала "Матч ТВ" осудил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, а также рассказал о том, как смастерил российский флаг на юниорском чемпионате мира по биатлону.

"Я долго не мог писать здесь, но вчерашнее интервью Симона Фуркада российским журналистам меня сильно возмутило. Поэтому я решил все-таки найти время, чтобы высказать свое мнение о роли спорта в политике и войне".

Во-первых, Мартен и Симон Фуркады, идите нах**й. Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, слышавшие звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают.

Мне жаль, что я отдал голос за Мартена в комиссию НОК, и что такие великие спортсмены оказались гневными людьми. Как можно говорить, что спорт вне политики, когда в Москве на концерте в поддержку войны было немало спортсменов с буквой Z на одежде? Это они так невинны и страдают из-за власти?

Спорт всегда был маркетинговым инструментом для любой страны, поэтому фраза "спорт вне политики" никогда не была для меня объективной, а сейчас тем более.

С начала войны мне написал только один спортсмен из России, который сказал, что ему стыдно за то, что делает его страна, но он боится за себя и свою семью, и потому не озвучивает поддержку публично.

Для меня молчание русских и белорусских спортсменов означает, что они сделали свой выбор в поддержку войны. Мне совсем не жаль, что их не будет ни на каких международных соревнованиях, потому что я считаю, что весь народ России и Белоруссии несет ответственность за того, кого они избрали и кому прощали преступления раньше. Недавние соцопросы в России показывают, что более 80% россиян поддерживают военные действия и убийства в Украине. Я не удивлюсь, если среди них есть и биатлонисты.

Относительно натурализованных спортсменов, уже не первый год выступающих под нашим флагом, но с начала войны никак не показавших свою позицию – надеюсь вас больше никогда не увидеть ни на тренировочных сборах, ни на соревнованиях. Вы уехали в рашу, так там и оставайтесь. А тем спорстменам, которые когда-то были по паспорту русскими или белорусами, а сейчас стоят с нами бок о бок, помогают и выражают свои взгляды – спасибо спасибо.

Россия начала войну под предлогом денацификации и демилитаризации, что вообще является абсурдом. И на самом деле из-за войны сейчас происходит тотальная дерусификация, потому что после того, что сделали орки на нашей земле, ни один украинец не захочет иметь с россиянами никаких дел, а многие русскоязычные переходят на украинский язык, потому что не хотят говорить на русском.

Спасибо всем, кто поддерживает Украину и помогает нам бороться за нашу свободу и независимость.

Украина побеждает. Украина победит. Слава Украине. Смерть врагам", – написал Подручный на своей странице в Instagram.

Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Данило Сикан, который сейчас выступает в аренде за немецкую "Ганзу" Росток, выставил на аукцион свою медаль победителя чемпионата мира U-20.

Читайте также:

Германия оказывает Украине удивительную поддержку — Владимир Кличко

Итальянский клуб продал футболки с сине-желтым сердцем, чтобы помочь украинским детям

Арендованный талант "Днепра-1" посвятил Украине первый гол за новую команду (видео)