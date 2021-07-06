"Иду за тобой, болван": Макгрегор запугивает Порье перед их третьей дракой в UFC

"Иду за тобой, болван": Макгрегор запугивает Порье перед их третьей дракой в UFC

Конор требует взять реванш за поражение нокаутом в начале года.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дерзко обратился к американцу Дастину Порье накануне их поединка на турнире UFC 264.

Звездный ирландец записал своему сопернику звуковое сообщение в Twitter.

"Дастин, болван, я иду за тобой", - сказал Макгрегор.

Поединок Порье - Макгрегор состоится в субботу, 10 июля, в Лас-Вегасе. По киевскому времени это будет 05:00 утра воскресенья, 11 июля.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя.

В ночь на 24 января Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это первое поражение нокаутом в карьере Конора.

Дастину удалось взять у Конора реванш за проигранный бой в сентябре 2014 года, когда ирландец нокаутировал его уже в первом раунде.

На счету 32-летнего Конора 27 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 5 поражений).

Порье в ММА одержал 27 побед, потерпел шесть поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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