"Иду за тобой, болван": Макгрегор запугивает Порье перед их третьей дракой в UFC

Конор требует взять реванш за поражение нокаутом в начале года.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дерзко обратился к американцу Дастину Порье накануне их поединка на турнире UFC 264.
Звездный ирландец записал своему сопернику звуковое сообщение в Twitter.
"Дастин, болван, я иду за тобой", - сказал Макгрегор.
July 6, 2021
Поединок Порье - Макгрегор состоится в субботу, 10 июля, в Лас-Вегасе. По киевскому времени это будет 05:00 утра воскресенья, 11 июля.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя.
В ночь на 24 января Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это первое поражение нокаутом в карьере Конора.
Дастину удалось взять у Конора реванш за проигранный бой в сентябре 2014 года, когда ирландец нокаутировал его уже в первом раунде.
- На счету 32-летнего Конора 27 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 5 поражений).
- Порье в ММА одержал 27 побед, потерпел шесть поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.