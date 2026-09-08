"Иду за тобой": Усик отреагировал на призыв Фьюри устроить третий бой

Усик — Фьюри / @queensberrypromotions @roundnboutmedia

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на призыв экс-чемпиона Тайсона Фьюри устроить их третий бой.

У себя в Instagram украинский боксер опубликовал видео с тренировки, обратившись к британцу.

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"Эй, Тайсон, я иду за тобой, мой брат. Ты — Жадное пузо", — сказал Усик.

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Также Александр написал в описании к видео: "Все еще думаешь обо мне, Тайсон Фьюри?"

"Цыганский король" не заставил себя ждать и ответил украинцу в комментариях.

"Настоящий мужчина! Усик не утка (на английском to duck — уклоняться, избегать боя, — прим.), хотя все еще кролик", — написал Фьюри.

Также Фьюри у себя в Instagram опубликовал постер возможного третьего боя с Усиком, сопроводив его подписью: "Трилогия уже в работе. Земля настоящих мужчин. Пора вернуть это. Последний танец между воинами современного мира. Скоро".

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Ранее Фьюри вызвал Усика на третий бой и предложил украинцу провести его в ноябре. Это произошло на фоне того, что его запланированный поединок с другим звездным британским супертяжеловесом, экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, оказался под угрозой срыва.

Сам Усик планировал провести следующий бой против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Поединок собирались организовать в марте 2027 года в США. Однако официального объявления еще не было.

Сергей Лапин, директор команды Усика, заявлял, что приоритетом для украинского боксера является бой с Уайлдером. Впрочем, они рассматривают возможность проведения третьего поединка с Фьюри после поединка с американцем.

Отметим, что в 2024 году Усик провел два поединка с Фьюри в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

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Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей и защитил титулы, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

Однако в апреле этого года Фьюри вернулся в ринг после двух поражений от Усика и уверенно одолел россиянина Арсланбека Махмудова.

В июле британец провел еще один поединок, техническим нокаутом одолев поляка Мариуша Ваха. Интересно, что бой не транслировался в прямом эфире по телевидению или на стриминговых платформах.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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