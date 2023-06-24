Идут за кораблем: Международная федерация волейбола продлила отстранение России и Беларуси

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение продлить отстранение команд из РФ и Беларуси от соревнований под своей эгидой.

Об этом сообщается на официальном сайте FIVB.

Сборные государств-агрессоров убрали из рейтингов, а очки заморозили. Решение касается также пляжного волейбола и волейбола на снегу.

Федерация указала, что это решение принято с учетом последних рекомендаций МОК, согласно которым россиян и белорусов разрешили возвращать к соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов, но при выполнении ряда требований. Также МОК дал возможность каждой федерации принимать свое решение о возможном возвращении РФ и Беларуси.

Таким образом, обе украинские сборные (мужская и женская) поднимутся в мировых рейтингах. Наша мужская национальная команда переместится с 15-го места на 14-е, женская – с 22-го на 21-е.

Напомним, из-за полномасштабного военного вторжения на украинские территории Россия также потеряла право на проведение чемпионата мира-2022 по волейболу, а сборную РФ отстранили от этого турнира. Вместо нее на мировом первенстве сыграла сборная Украины, которая сумела дойти до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.

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