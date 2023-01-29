Идут за кораблем: российских и белорусских спортсменов не допустят к Европейским играм-2023

Олимпийские комитеты Европы (EOC) сообщили, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в Европейских играх-2023, которые пройдут в польском Кракове.

Несмотря на то что Международный олимпийский комитет (МОК) уже сейчас готов вернуть спортсменов из России и Беларуси на международную арену, в EOC солидарны с Украиной и не хотят видеть атлетов из стран-агрессоров на своих соревнованиях.

"Спорт является самым справедливым, когда у всех спортсменов есть возможность участвовать в соревнованиях. Комиссия атлетов EOC продолжит обсуждение того, как это должно произойти.

Во избежание недоразумений любые возможные решения относительно потенциального участия спортсменов из России и Беларуси не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове. Как было заявлено в ноябре 2022 года, их участие в нынешних условиях невозможно", – говорится в заявлении EOC.

III Европейские игры состоятся с 21 июня по 2 июля. Эти соревнования также будут частью отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Напомним, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины 3 февраля рассмотрит вопрос о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Причиной стало вероятное возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену до окончания войны, которую РФ ведет против Украины. МОК собирается разрешить атлетам из стран-агрессоров выступать в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

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