Идут за кораблем: российских и белорусских спортсменов не допустят к Европейским играм-2023

Соревнования, принимаемые польским Краковом, состоятся без атлетов из стран-агрессорок.
Олимпийские комитеты Европы (EOC) сообщили, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в Европейских играх-2023, которые пройдут в польском Кракове.
Несмотря на то что Международный олимпийский комитет (МОК) уже сейчас готов вернуть спортсменов из России и Беларуси на международную арену, в EOC солидарны с Украиной и не хотят видеть атлетов из стран-агрессоров на своих соревнованиях.
"Спорт является самым справедливым, когда у всех спортсменов есть возможность участвовать в соревнованиях. Комиссия атлетов EOC продолжит обсуждение того, как это должно произойти.
Во избежание недоразумений любые возможные решения относительно потенциального участия спортсменов из России и Беларуси не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове. Как было заявлено в ноябре 2022 года, их участие в нынешних условиях невозможно", – говорится в заявлении EOC.
III Европейские игры состоятся с 21 июня по 2 июля. Эти соревнования также будут частью отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Напомним, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины 3 февраля рассмотрит вопрос о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Причиной стало вероятное возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену до окончания войны, которую РФ ведет против Украины. МОК собирается разрешить атлетам из стран-агрессоров выступать в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.
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