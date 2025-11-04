Игорь Суркис: «Если не назначать такие пенальти как в Кубке, зачем тогда вообще играть в футбол?»

Игорь Суркис / © ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал пространное интервью, поделившись впечатлениями от увиденного в обоих матчах против «Шахтера», а также выразил свое видение ситуации по поводу недавних неудачных результатов команды и будущего главного тренера.

Об этом он рассказал в интервью официальному сайту "Динамо Киев"

– Игорь Михайлович, тяжелая была неделя, нервная. Три противостояния с «Шахтером»: Кубок, юношеский чемпионат и Премьер-лига. Вы всегда ставите задачу – победа в каждом матче: однако, как вы оцените эти противостояния?

- После неудавшегося матча в Турции, который мы полностью провалили, я могу сказать одно: можно проиграть, но на футбольном поле нужно отдавать себя без остатка. Да, бывают моменты, когда команда пропускает уже на второй минуте, но после этого я не увидел ни одного удара по воротам. Это, конечно, вызывало у меня большую обеспокоенность. Я стал сам себе задавать вопрос, не находится ли команда в определенном кризисе.

Понимая ситуацию, в которой мы оказались, осознавая, что целая группа основных игроков не могла принять участие в матче, в том числе и заболевшего Ярмоленко (а впоследствии доказавшего, что у него еще есть «порох в пороховницах»), а также Дубинчак, Тимчик, Шапаренко, Беловар – все это, конечно. Для нашей команды, в составе которой в большинстве своем играют воспитанники собственной школы, украинцы, это имеет большое значение.

Команда собралась, провела очень качественный матч с Кривбассом и выбила нашего главного конкурента из Кубка Украины, что принесло мне большую радость. Почему? Потому что я смотрю на футбол несколько иначе, чем, возможно, некоторые болельщики или журналисты, оценивающие первый тайм как плохой, а второй как хороший. Вы же помните фразу одного великого тренера – «Счет – на табло!».

Для меня качество игры имеет огромное значение, но когда речь идет о противостоянии с такой командой, как донецкий «Шахтер», где собраны сильные, талантливые, молодые футболисты, которые с каждым годом будут добавлять в классе, нам тоже нужно делать определенные шаги, чтобы быть готовыми противостоять им. Ведь футбол состоит из двух таймов. И я могу сказать – респект команде за матч с Кривбассом, респект за игру в Кубке.

Я еще раз хочу подчеркнуть: те же игроки, которые не могли участвовать в матче Лиги конференций, не могли сыграть и против "Шахтера" на Кубке! Хотя они помогли бы противостоять молодым, агрессивным и техническим игрокам соперника. Более того, к списку имен, которые я перечислял раньше – добавился еще и Волошин, который в последнее время демонстрировал очень хорошую форму. Но мы обыграли «Шахтер» и без ряда этих ключевых игроков.

У защитной линии у нас была настоящая катастрофа. Попов вышел на поле с тяжелой травмой носа, заменить его фактически было не кем, ведь Беловар травмирован. Играть с двумя центральными защитниками с левой ногой – это, согласитесь, тяжело.

Но то, что произошло в матче во Львове, меня как президента клуба не просто расстроило – я могу сказать откровенно: это вызвало у меня возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского, всегда выделявшегося своей дипломатичностью, слова «произвола» в адрес судейства. Но если он использовал его после матча, это говорит о том, что даже его терпение уже лопнуло! Как и мой!

Палкин после того, как игрока толкнули где-то возле штрафной, в углу, и после этого забили гол, дал интервью, в котором заявил: «Я знаю, кому это нужно». Так вот, я тоже хочу ответить: я знаю, кому это нужно. И очень хорошо знаю.

Тогда счет был 2:1, и судья не назначил стопроцентный пенальти. Возможно, его и не было – но в такой ситуации система VAR должна была вмешаться. И почему арбитр Пасхал не обратил внимания на этот момент? Романов мог не увидеть, мог не успеть, но зачем тогда VAR, если он даже не просматривает такой эпизод?

Почему также не обратили внимание на момент, когда Попова ударили прямой ногой – не играя в мяч, а прямо в ногу – и за это показали только желтую карточку? Разве это не удивительно – когда в матчах, где такое напряжение, где футболисты играют на пульсе 200-220, с огромным желанием, судьи ведут себя так, будто это товарищеская игра? Мы видим, как арбитры снова возвращаются к старой истории с Гармашем... Но молчать мы больше не будем.

Давайте вернемся к октябрьскому матчу с «Металлистом-1925», когда Буяльского откровенно ударили по ногам в штрафной, но опять же – не назначили стопроцентный пенальти. Потому у меня двоякое впечатление от последних двух матчей. Я не могу иметь никаких претензий к команде по самоотдаче. Да, есть моменты, которые нужно улучшать. Да, я понимаю, что команду необходимо усиливать. Не от хорошей жизни Ярмоленко играет центрального нападающего. Но если наш основной форвард начнет выходить и забивать в каждом матче, тогда наверняка Андрей будет играть на своей привычной позиции. Но на сегодняшний день – и в матче с «Кривбассом», и в игре с «Шахтером», – он доказал, что является мастером.

- Игорь Михайлович, представители менеджмента «Шахтера», как вы справедливо отметили, неоднократно давили на судейский корпус этой осенью. Могла ли ошибка Романова являться следствием такого давления?

– Я не знаю, под каким именно давлением он находился. Но я хорошо помню эпизод в кубковом матче, когда Попов ушел в подкат и сыграл в мяч – судья сразу же показал ему желтую карточку. Тогда вся лавка «Шахтера» буквально подскочила, будто кого-то убили.

Да, возможно, он кого-то спровоцировал словом, возможно, что-то сказал не так. Но факт остается фактом. Попов имел в виду, что он вырос на противостоянии динамовцев против настоящих звезд европейского уровня – Виллиана, Дугласа Косты, Фернандиньо, Алекса Тейшейры. Затем сам играл против Марлоса, Тайсона, Мораэша. Это были футболисты высокого класса. А нынешним ребятам еще нужно доказать, что они тоже звезды. Да, они хорошие игроки – не покупают же футболистов за 15-20 миллионов просто так. У нас сегодня нет возможности покупать игроков за такие деньги, особенно во время войны. Даже если бы сейчас работал бизнес, я бы не позволил себе тратить на трансферы такие средства, потому что сейчас вещи важнее футбола. Нам есть куда тратить. Но это дело каждого клуба. И что теперь – нам не участвовать в чемпионате? Мы украинская команда, мы играем в украинском чемпионате. Украинские игроки. И я считаю это совершенно справедливым.

Поэтому уважаемому мной господину Палкину я хочу дать четкий ответ – и прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит.

Если в Кубке судья отработал действительно на высоком уровне – к нему нет вопросов. А вот Романов отсудил так, как когда отсудил финал, когда сбивали Ваната, и он тоже не назначил пенальти. Тогда мы промолчали, потому что думали, что это случайность. Но случайность – это когда однажды! Второе – это совпадение, третье – уже закономерность.

Но сейчас я не буду молчать. Если сегодня не назначают столь очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол? Игра могла перевернуться полностью: счет стал бы 2:2, а может быть, мы бы даже забили третий гол. Потому что третий мяч, который они забили, уже ничего не решал вообще ничего. Вся команда пошла вперед, пыталась отыграться – это естественно.

Потому никаких претензий к команде у меня быть не может. Игра была на грани возможностей – ребята отдали все, что могли. «Шахтер» в конце встречи заметно подсел – как в первой игре, так и во второй. А мы делали все возможное, пытались усилить атаку за счет быстрых фланговых игроков, которые могли бы прибавить скорости во втором тайме. Но, к сожалению, по тем же причинам, о которых я уже упоминал, у нас просто не было такой возможности.

- В СМИ писали, что причиной неудачной серии «Динамо» был якобы «конфликт» главного тренера и лидера команды Андрея Ярмоленко. Шовковский и Ярмоленко это неоднократно отрицали. По-вашему, это могло добавить определенного давления на команду?

- Если вы меня спросите, с кем я больше общаюсь – Шовковским или Ярмоленко, мне трудно будет ответить на этот вопрос, поскольку я общаюсь с одним и другим, так же, как я общаюсь и с Буяльским и другими футболистами. Сейчас я общаюсь с командой два-три раза в неделю – приезжаю на тренировки, общаюсь с ними. Мне могут верить, могут не верить, но я хочу подчеркнуть: никакого конфликта между Шовковским и Ярмоленко не существует и не было. Были рабочие моменты. Но Ярмоленко имеет право что-то подсказать как лидер как опытный игрок, игравший в топ-чемпионатах. А тренеру может это понравиться, а может не понравиться, но это обычный рабочий, профессиональный процесс. Вы думаете, что с Лобановским не могли так же пообщаться Белькевич, Шевченко или Ребров? Были разговоры даже в раздевалке как после победных матчей, так и после поражений.

Журналисты раздули какой-то «конфликт», повлиявший и на команду, которая, ведя в счете в каждой игре, пропускала на последних минутах. Но я бы молился на то, чтобы сколько еще буду президентом клуба, в команде был такой лидер, как в свое время был Лужный, а сегодня – Ярмоленко. Без таких футболистов невозможно построить команду. Тупое стадо не нужно ни одному тренеру.

Сейчас многие комментируют, как играет команда. Кто говорит, что хорошо, кто - что плохо. Я помню команду Мирона Богдановича Маркевича, которая играла с «Наполи» в Киеве и прошла в финал. Я был на том матче. Тогда по игре "Днепр" и близко не преобладал "Наполи", но победил на характере 1:0, на волевых, и команда заслуженно радовалась после финального свистка. Они прошли в финал, где вполне могли переиграть «Севилью». Вы мне скажите, если бы «Севилья» была так же обыграна, как и «Наполи», имея огромное игровое преимущество, кто бы сегодня вспомнил это? Никто. Это футбол.

Профессиональные люди, которые что-то соображают в футболе, не должны оценивать игру по одному тайму. Надо оценивать всю игру в комплексе. Конечно, «Шахтер» был мотивирован, создал больше моментов. Но ведь это еще ничего не значит. Да, они могли забить больше, а могли и вообще не забить, если бы не ошибка в обороне на стартовых минутах. А тогда могли бы мы открыть счет – и все сложилось бы совсем по-другому. Это футбол. Нельзя утверждать, что эта команда сильнее и потому победит – так не бывает.

Мы ни в коем случае не собираемся опускать руки. Мы будем сражаться за чемпионство. Но если в Премьер-Лиге и дальше будет такое судейство – это не будет смысла. Это бесполезно. Подобное судейство убивает всю интригу.

Почему все обращают внимание только на киевское «Динамо». Не нужно ли обращать внимание на ЛНЗ, который обыграл «Шахтер» со счетом 4:1? Не было ли там случайно нашего вмешательства? Нас ни в чем не обвиняют? Почему на сегодняшний день отличная команда у Ротаня, почему «Шахтер» их не обыграл?

Я ведь ничего не прошу, только честного судейства. Был пенальти – назначайте. Был в наши ворота – ставьте в наши. Зачем нужен VAR, если его не используют в таких моментах? Давайте тогда от него откажемся, не будем за него платить. Давайте сейчас еще послушаем г-на Риццоли и главу нашего судейского комитета Екатерину Монзуль. Она профессиональный арбитр, которая завоевывала множество знаков отличия. Пусть она выйдет и ответит. Почему в Италии арбитры выходят и объясняют, почему был назначен или не назначен пенальти, почему был изъят тот или иной игрок. Ничего не скрывая, сразу объясняют это зрителям, принимая свое решение.

- В некоторых чемпионатах арбитры даже дают интервью…

– Так в итальянской Серии А арбитры сразу аргументируют свое решение, объявляя его на весь стадион. А кого мы хотим обмануть? Себя или зрителей, которые в стране, которая находится в состоянии войны, тратят последние деньги на то, чтобы прийти на стадион и увидеть интересное зрелище? Разве не интересно было бы, если бы арбитр назначил справедливый пенальти во Львове, счет стал бы 2:2, и пусть потом победил бы сильнее?.. Зато арбитры сегодня просто убивают зрелище.

- А вы бы поддержали идею, чтобы арбитры так же, как тренеры и футболисты, давали интервью после матчей?

– Я только «за», я за прозрачность. Мы живем в открытом обществе, хотим попасть в Евросоюз. В Италии арбитры после матча сразу дают интервью и объясняют, почему назначили пенальти или почему не назначили. Я уверен, что через год-два подобная практика будет и в других странах. На стадион выходит арбитр, объясняет свое решение, и все вопросы сразу отпадают. Ибо и VAR, и главный судья приходят к единственному выводу. А у нас даже спорный момент иногда остается невыясненным. Все ясно.

- В последнее время вокруг имени главного тренера «Динамо» идет много разговоров и слухов. Как вы относитесь к этой информации?

– Когда Шовковский был на пике – его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат – его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие крупные футболисты, уже не играющие полупьянички, дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им.

Если потребуется – я сам приму решение. Я вижу, как работает Шовковский. Вижу, как он прогрессирует как тренер и набирается опыта. Непростая ситуация, да. Может быть, мы не можем сегодня усилить ему команду так, как хотелось бы. Но он работает с теми, кто есть. Но, поверьте, если бы мы захотели собрать команду из иностранцев, даже нигерийцев, мы бы это сделали. Мы бы пригласили 5-6 нигерийских игроков – и они приехали бы к нам. Но это совсем другая история. На сегодняшний день я уверен в Шовковском и доверяю ему.

- Многие говорят, что, вылетев из Лиги чемпионов, для «Динамо» самое главное теперь – чемпионат и Кубок Украины. Впереди у команды игра в Лиге конференций против «Зрински». Какие задачи ставятся на нее и вообще какие цели на евросезон?

– На евросезон у «Динамо» стояла задача попасть в Лигу чемпионов. По разным причинам команда этого не сделала. Возможно, по неопытности главного тренера... Объясню почему. Основные игроки собрались только 24 июня – те, кто не выступал в сборной. Игравшие в национальной команде присоединились 1-го или 2-го числа непосредственно на сборе в Австрии. Игравшие за молодежную сборную прибыли 9-10 числа, а первый матч в сезоне состоялся уже 22 или 23 числа. То есть приехавшие из «молодежки» составляли около 80% основного состава «Динамо». Это фактически наши ключевые игроки.

Шовковскому, может быть, этот опыт будет важен. Но он не смог сразу свести всех к единому уровню физической подготовки. Потому что, например, тот же «Шахтер» подготовился к «Бешикташу» отлично – а дальше их результат мы все видели. Невозможно было подготовить команду к столь ранним испытаниям идеально.

Следует учитывать, что страна находится в состоянии войны. И сегодня мы все вместе – президенты клубов, УАФ и Премьер-лига – должны объединиться вокруг ключевой задачи: повысить уровень украинского футбола, чтобы рейтинг наших клубов и Федерации в целом позволял сборной Украины стабильно участвовать в международных турнирах. Это возможно только при честном и прозрачном судействе – не только в УПЛ, но и в Первой, Второй лигах и детско-юношеских соревнованиях. Мы должны сделать все, чтобы даже дети на футбольных полях видели пример справедливости, а не произвола, чтобы арбитры руководствовались правилами игры, а не по собственному усмотрению.

Ребров был одним из лучших тренеров, востребованных в Европе. Он работал в разных странах. Но проиграл матч против Франции – и тогда его сразу критиковали и писали, что его нужно уволить.

Я долго молчал, но на хамство и ложь буду отвечать жестко. Пусть пишут что хотят – я сам буду принимать решение по тренеру. Сколько работать Шовковскому, решать буду только я. И у меня к нему есть доверие. Надо, чтобы команда прогрессировала. Если этого не будет – конечно, вопрос о смене тренера. Но я уверен: Шовковский может прогрессировать вместе с командой. И мы готовы ему всячески способствовать в этом, что и делаем сейчас в рамках доверия к нему и его тренерскому штабу, несмотря на сегодняшние результаты, которые не достаточно утешительны.

Тот футбол, в который он хочет играть, требует дополнительного усиления команды – и мы его ищем постоянно. Шола и Тиаре – однозначно усилили наш состав, добавив здоровую конкуренцию. Они не побоялись воспользоваться этой возможностью. Но далеко не каждый игрок, которого мы приглашаем, хочет ехать в Украину из-за ужасной войны.

На сегодняшний день главное – это победа для нашей страны. Надо очистить Украину от этой нечисти, чтобы война закончилась и мы жили в мирном государстве. Тогда вы увидите, как будет развиваться футбол. Но если он будет развиваться с таким судейством, которое мы видели во Львове, – я прямо скажу: это бесполезно, и заниматься этим вообще не хочется.