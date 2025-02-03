Игорь Суркис рассказал, продаст ли "Динамо" одного из своих лидеров в клуб АПЛ

Предложение по трансферу Владимира Бражко киевскому клубу сделал английский "Вулверхэмптон".
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Владимира Бражко в "Вулверхэмптон", который выступает в английской Премьер-лиге (АПЛ).
В комментарии для "ТаТоТаке" он рассказал, что 23-летний футболист сборной Украины продолжит выступать за "бело-синих".
По словам президента киевского клуба, предложение "Вулверхэмптона" по трансферу Бражко решили отклонить из-за того, что он является ключевым игроком "Динамо" и должен помочь команде побороться за победу в чемпионате Украины и выход в Лигу чемпионов на следующий сезон.
"Бряжко остается в "Динамо". Потому что мы прежде всего руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам нужно выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это гораздо важнее, чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.
В то же время мы очень хотим видеть Бражко в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.
"Динамо" с уважением относится к "Вулверхэмптону", но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. По желанию у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели", – заявил Суркис.
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что за трансфер Бражко клуб АПЛ предложил "Динамо" 20 миллионов евро с учетом возможных бонусов. По его информации сам полузащитник был заинтересован в этом переходе.
Директор медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов также подтвердил интерес "Вулверхэмптона" к Бражко, отметив, что это не единственный клуб, который интересуется игроком.
В этом сезоне Бражко сыграл 25 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Напомним, "Динамо" отправилось на зимнюю паузу в статусе лидера украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Бело-синие" (43 очка) на 5 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов – "Шахтер", который имеет матч в запасе.
В первом матче "весенней" части УПЛ команда Александра Шовковского 23 февраля примет "Карпаты".
"Вулверхэмптон" сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 2 очка отрыва от зоны вылета.
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