"Игра в Кальмара" началась: клуб УПЛ креативно представил новичка со сложной фамилией (фото)

"Игра в Кальмара" началась: клуб УПЛ креативно представил новичка со сложной фамилией (фото)

Бергквист будет защищать цвета "Черноморца".

"Черноморец" подписал еще одного новичка. Им стал шведский защитник Дуглас Бергквист.

Об этом одесский клуб объявил в своем Instagram.

Прессслужба клуба решила немного пошутить по фамилии игрока.

"Четыре согласных в фамилии подряд – это заявка на успех для любого футбольного комментатора", — пишут в "Черноморце".

Также в презентации сделали отсылку на сериал "Игра в Кальмара" через название предыдущего клуба футболиста, а его фотографию зарисовали в черно-синие цвета.

По информации Transfermarkt, защитник сменил клуб на правах свободного агента.

Последним клубом Бергквиста стал шведский "Кальмар", в составе которого защитник провел 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассистент.

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