"Игра в Кальмара" началась: клуб УПЛ креативно представил новичка со сложной фамилией (фото)

Бергквист будет защищать цвета "Черноморца".
"Черноморец" подписал еще одного новичка. Им стал шведский защитник Дуглас Бергквист.
Об этом одесский клуб объявил в своем Instagram.
Прессслужба клуба решила немного пошутить по фамилии игрока.
"Четыре согласных в фамилии подряд – это заявка на успех для любого футбольного комментатора", — пишут в "Черноморце".
Также в презентации сделали отсылку на сериал "Игра в Кальмара" через название предыдущего клуба футболиста, а его фотографию зарисовали в черно-синие цвета.
- По информации Transfermarkt, защитник сменил клуб на правах свободного агента.
- Последним клубом Бергквиста стал шведский "Кальмар", в составе которого защитник провел 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассистент.
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