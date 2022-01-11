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"Игра в Кальмара" началась: клуб УПЛ креативно представил новичка со сложной фамилией (фото)

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"Игра в Кальмара" началась: клуб УПЛ креативно представил новичка со сложной фамилией (фото)

ФК Кальмар

Бергквист будет защищать цвета "Черноморца".

"Черноморец" подписал еще одного новичка. Им стал шведский защитник Дуглас Бергквист.

Об этом одесский клуб объявил в своем Instagram.

Прессслужба клуба решила немного пошутить по фамилии игрока.

"Четыре согласных в фамилии подряд – это заявка на успех для любого футбольного комментатора", — пишут в "Черноморце".

Также в презентации сделали отсылку на сериал "Игра в Кальмара" через название предыдущего клуба футболиста, а его фотографию зарисовали в черно-синие цвета.

  • По информации Transfermarkt, защитник сменил клуб на правах свободного агента.
  • Последним клубом Бергквиста стал шведский "Кальмар", в составе которого защитник провел 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассистент.

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