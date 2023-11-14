"Игра всей нашей жизни": Зинченко высказался о грядущем матче с Италией за выход на Евро-2024

Александр и его партнеры настроены сделать все, чтобы принести позитивные новости украинскому народу.

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа отбора на Евро-2024 против команды Италии.

26-летний игрок "сине-желтых" отметил важность предстоящего поединка, особенно в нынешнее сложное для Украины время, когда наша страна отстаивает свою независимость на войне с российскими оккупантами.

"Это будет большой матч. Конечно, это будет игра всей нашей жизни. Особенно сейчас, в самое сложное время независимости нашей страны. Очень важно принести положительные новости украинскому народу. Играть на Евро – удивительное достижение, особенно сейчас.

Знаем, что пока одеваем футболку сборной Украины, безусловно, это момент всей нашей жизни, которым гордимся больше всего. Играть за сборную – мечта детства. Но особенно сейчас, когда в нашей стране война, мы прекрасно понимаем, что каждый выигранный матч, даже товарищеский, дает людям положительные эмоции.

Трудно ли быть футболистом, когда ты знаешь, что происходит в Украине? Трудно ли людям на фронте, которые отдают свою жизнь за нашу независимость, наших людей? Что тяжелее? Я думаю, что вы знаете ответ", – цитирует Зинченко Evening Standard.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Победа над итальянцами гарантированно выведет сборную Украины на чемпионат Европы. Команду Сергея Реброва устроит даже ничья, если в предпоследнем туре "Скуадра Адзурра" 17 ноября дома не сможет обыграть Северную Македонию.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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