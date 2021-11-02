Игра, за которую не стыдно: "Динамо" с боем проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов (видео)

Игра, за которую не стыдно: "Динамо" с боем проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов (видео)

Подопечные Мирчи Луческу извлекли уроки из предыдущей встречи с каталонцами, но этого оказалось мало.

Киевское "Динамо" уступило каталонской "Барселоне" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на НСК "Олимпийский" в столице Украины завершился со счетом 0:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов, хотя обе команды создали немало моментов. "Сине-гранатовые" могли забивать уже на третьей минуте - Мемфис Депай выцарапал мяч в штрафной киевлян, обыграл нескольких защитников и метров с 10-ти попал в Александра Сироту.

На 16-й минуте "Динамо" едва не привезло себе гол. Георгий Бущан неудачно вышел из ворот, но Жорди Альба на дальней штанге не попал по мячу.

А вот в середине первого тайма команда Луческу выдала очень хороший отрезок и серьезно угрожала воротам тер Штегена. Сначала Николай Шапаренко несильно пробил рядом со штангой после рейда Виктора Цыганкова правым флангом, а затем Карлос Де Пена выстрелил из линии штрафной - тер Штеген отбил мяч ногой.

На 28-й минуте "Динамо" создало еще один прекрасный момент - Шапаренко получил передачу от Де Пены и из пределов штрафной отправил мяч рядом с ближней штангой. В итоге киевляне за первый тайм нанесли один удар в створ ворот соперника, а каталонцы - ноль.

После перерыва испанцы по-прежнему гораздо больше владели мячом, но у чемпиона Украины были свои возможности. На 59-й минуте Александр Караваев обводящим ударом с линии штрафной едва не отправил мяч в дальний угол ворот "Барселоны". Защитнику киевлян совсем немного не хватило точности.

Сразу после этого "Барселона", казалось, заработала пенальти. Арбитр назначил 11-метровый за фол Кендзеры против Фати, но, просмотрев видеоповтор (VAR), отменил свое решение.

Как "Динамо" не старалось, но на 70-й минуте каталонцы достигли своего. Фати в одно касание пробил под перекладину после передачи от Мингесы - без шансов для голкипера киевлян.

Однако "бело-синие" не опустили руки и продолжили показывать качественный футбол. На 82-й минуте "Динамо" снова создало классный шанс, но тер Штеген в прыжке потянул удар Цыганкова.

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В матче 3-го тура ЛЧ, состоявшемся 20 октября на "Камп Ноу", испанский гранд обыграл чемпиона Украины со счетом 1:0 .

. В параллельном поединке группы E мюнхенская "Бавария" на домашней арене разгромила лиссабонскую "Бенфику" со счетом 5:2 .

. После четвертого тура "Бавария" возглавляет квартет Е с 12 баллами в своем активе. На втором месте - "Барселона" (6 очков). На третьем - "Бенфика" (4 пункта). "Динамо" - последнее с одним набранным баллом.

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